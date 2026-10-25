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با ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار به هجده روستای تشنه ریگان آبرسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان از افتتاح فاز دوم پروژه آبرسانی به مناطق کهورخشک، آبباریک گنبکی در شهرستان دلاورپرور ریگان خبر داد و گفت: با اجرای ۱۱ کیلومتر خط انتقال و اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان، ۱۸۰۰ خانوار در ۱۸ روستا از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهرهمند شدند.
سردار محمد علی نظری در افتتاح این طرحها گفت: شاهد بهره برداری از فاز دوم پروژه آبرسانی به روستاهای این منطقه هستیم که کام مردم شریف این خطه را شیرین کرد.
وی افزود: این پروژه بزرگ با همت و همراهی امور آب و فاضلاب شهرستان، فرماندار، دهیاریها و بهویژه تلاش خستگیناپذیر بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان، بسیج سازندگی ناحیه مقاومت ریگان و همت والای بسیجیان بی ادعا در گروههای جهادی به ثمر نشسته است.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به مشخصات فنی و ابعاد این طرح آبرسانی تصریح کرد: این پروژه شامل ۱۱ کیلومتر خط انتقال و احداث ۲۸ باب حوضچه است که با افتتاح آن، ۱۸ روستا تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار گرفتند.
سردار نظری ادامه داد: با بهرهبرداری از این طرح، بالغ بر ۱۸۰۰ خانوار شامل بیش از ۷ هزار نفر از اهالی مؤمن و نجیب این مناطق از نعمت آب شرب بهرهمند شدند و برای تکمیل این پروژه اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده است.