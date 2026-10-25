به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان از افتتاح فاز دوم پروژه آبرسانی به مناطق کهورخشک، آب‌باریک گنبکی در شهرستان دلاورپرور ریگان خبر داد و گفت: با اجرای ۱۱ کیلومتر خط انتقال و اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان، ۱۸۰۰ خانوار در ۱۸ روستا از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند شدند.

سردار محمد علی نظری در افتتاح این طرح‌ها گفت: شاهد بهره برداری از فاز دوم پروژه آبرسانی به روستا‌های این منطقه هستیم که کام مردم شریف این خطه را شیرین کرد.

وی افزود: این پروژه بزرگ با همت و همراهی امور آب و فاضلاب شهرستان، فرماندار، دهیاری‌ها و به‌ویژه تلاش خستگی‌ناپذیر بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان، بسیج سازندگی ناحیه مقاومت ریگان و همت والای بسیجیان بی ادعا در گروه‌های جهادی به ثمر نشسته است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به مشخصات فنی و ابعاد این طرح آبرسانی تصریح کرد: این پروژه شامل ۱۱ کیلومتر خط انتقال و احداث ۲۸ باب حوضچه است که با افتتاح آن، ۱۸ روستا تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار گرفتند.

سردار نظری ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح، بالغ بر ۱۸۰۰ خانوار شامل بیش از ۷ هزار نفر از اهالی مؤمن و نجیب این مناطق از نعمت آب شرب بهره‌مند شدند و برای تکمیل این پروژه اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده است.