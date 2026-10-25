مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به آغاز عملیات ساخت واحدهای مسکونی برای بیش از ۱۰,هزار و ۵۰۰ متقاضی در استان گفت: سه همت اعتبار برای شتاب‌بخشی به نهضت ملی مسکن در خرم‌آباد تخصیص داده شده است.

تزریق سه همت اعتبار برای شتاب‌بخشی به نهضت ملی مسکن در خرم‌آباد لرستان

تزریق سه همت اعتبار برای شتاب‌بخشی به نهضت ملی مسکن در خرم‌آباد لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از آغاز عملیات ساخت واحدهای مسکونی برای بیش از ۱۰هزار و ۵۰۰ متقاضی در استان خبر داد و گفت. روند اجرایی این طرح در خرم‌آباد با کندی مواجه بوده که با تزریق نزدیک به سه همت اعتبار و افزایش سقف وام‌های بانکی تا ۸۵۰ میلیون تومان، تلاش می‌شود سرعت تکمیل این طرح ها افزایش یابد.

رضا سپهوند نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی افزود:چهار هزار و ۷۰۰واحد از این طرح نهضت ملی مسکن در خرم‌آباد و مابقی در سایر نقاط استان اجرا می‌شود.

عنایت اله میرزایی بیان کرد: پرداخت به‌موقع سهم آورده متقاضیان و تمرکز بر حمایت از دهک‌های پایین، از اولویت‌های دولت برای تکمیل به‌موقع این واحدها است.

رصا سپهوند نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی هم گفت: تا کنون از چهار هزار و ۷۰۰ واحد مسکن ملی در شهر خرم‌آباد، هزار واحد تحویل داده شده است.

رصا سپهوند افزود سه هزار و ۲۰۰ واحد هم با پیش فت بین ۱۵ تا ۳۵ درصد در حال انجام هستند.