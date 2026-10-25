تزریق سه همت اعتبار برای تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن در لرستان
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به آغاز عملیات ساخت بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان گفت: سه همت اعتبار برای شتاببخشی به طرح نهضت ملی مسکن در خرمآباد تخصیص داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از آغاز عملیات ساخت واحدهای مسکونی برای بیش از ۱۰هزار و ۵۰۰ متقاضی در استان خبر داد و گفت:روند اجرایی این طرح در خرمآباد با کندی مواجه بوده که با تزریق نزدیک به سه همت اعتبار و افزایش سقف وامهای بانکی تا ۸۵۰ میلیون تومان، تلاش میشود سرعت تکمیل این طرح ها افزایش یابد.
عنایت اله میرزایی بیان کرد: پرداخت بهموقع سهم آورده متقاضیان و تمرکز بر حمایت از دهکهای پایین، از اولویتهای دولت برای تکمیل بهموقع این واحدها است.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی هم گفت: تاکنون از چهار هزار و ۷۰۰ واحد مسکن ملی در شهر خرمآباد، هزار واحد تحویل داده شده است.
رضا سپهوند بیان کرد: همچنین سه هزار و ۲۰۰ واحد با پیشرفتی بین ۱۵ تا ۳۵ درصد در حال انجام هستند.