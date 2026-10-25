تزریق سه همت اعتبار برای تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن در لرستان

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به آغاز عملیات ساخت بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان گفت: سه همت اعتبار برای شتاب‌بخشی به طرح نهضت ملی مسکن در خرم‌آباد تخصیص داده شده است.