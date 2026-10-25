طرح نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۰ با هدف خانه دار شدن اقشار کم در آمد و فاقد مسکن آغازشد؛ واحد‌هایی که قرار بود در مدت ۲ سال به متقاضیان واگذار شود پس از گذشت ۵ سال هنوز به نیمه راه هم نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، انتظار برای خانه‌دار شدن، اعضای طرح نهضت ملی مسکن در استان به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است؛ افزایش قیمت‌ها و تأخیر در تحویل پروژه، بر نگرانی متقاضیان افزوده است.

طولانی شدن روند این طرح علاوه بر افزایش هزینه‌ها، نگرانی متقاضیان را به دنبال دارد.

ضروری است برای جلوگیری از هزینه‌های بیشتر مسئولان تمهیدات تاثیرگذاری در این رابطه بیاندیشند.