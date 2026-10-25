به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به همت اداره علمی و پژوهشی سازمان بسیج شهرداری تهران نشست مشترک مسئولان سازمان بسیج شهرداری تهران و دانشکده حکمرانی شهید بهشتی دانشگاه عالی دفاع ملی با هدف توسعه تعاملات علمی، آموزشی و پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در ارتقای نظام مدیریت شهری برگزار شد.

در این نشست، محمدمهدی حسن‌زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، با تشریح مأموریت‌های این سازمان بر اساس سند راهبردی بسیج، ارتقای سطح اعتقادی، تقویت توانمندی‌های جسمانی و توسعه آموزش‌های مهارت‌محور منتهی به به‌کارگیری مؤثر را از محور‌های مهم فعالیت این مجموعه برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی در تحقق این مأموریت‌ها، توسعه و تعمیق مباحث نظری و علمی و دستیابی به راهکار‌های کاربردی در ساحت حکمرانی شهری را ضروری دانست و اظهار داشت: تربیت و آموزش حکمرانان جوان و آینده‌ساز در حوزه حکمرانی شهر اسلامی، ایجاد بستر‌های اندیشه‌ورزی راهبردی و توانمندسازی در عرصه تصمیم‌سازی شهری و تولید علم نافع، بومی، مرجع‌ساز و کارآمد برای پاسخ‌گویی به مسائل و چالش‌های شهری، از جمله اهدافی است که در چارچوب این همکاری مشترک دنبال می‌شود.

محمد ترابی مدیر علمی و پژوهشی سازمان بسیج شهرداری تهران نیز در این جلسه باتأکید بر ضرورت حرکت به سمت حکمرانی شهری دانش‌بنیان، آینده‌نگر، مسئله‌محور و مردم‌پایه، اظهار داشت: همکاری دانشگاه و مدیریت شهری نباید به برگزاری دوره‌های آموزشی محدود شود، بلکه این تعامل می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری زیست‌بومی مشترک برای یادگیری، تصمیم‌سازی و حل مسائل واقعی مدیریت شهری باشد.

در این نشست ظرفیت‌های مشترک در زمینه توانمندسازی مدیران و کارکنان، توسعه آموزش‌های تخصصی، اجرای پژوهش‌های کاربردی و طراحی الگو‌های نوین حکمرانی شهری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان، توافق‌نامه همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی میان سازمان بسیج شهرداری تهران و دانشکده حکمرانی شهید بهشتی دانشگاه عالی دفاع ملی به امضا رسید؛ توافق‌نامه‌ای که با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و اجرایی، توسعه آموزش‌های اثربخش و بهره‌گیری از دانش تخصصی در مسیر ارتقای توانمندی سرمایه انسانی و افزایش کارآمدی مدیریت شهری منعقد شد.