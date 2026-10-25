هزارو ۱۹۸ اثر هنری با موضوع فسیل، از کودکان و نوجوانان سراسر کشور به نخستین نمایشگاه هنری فسیل ارسال شد. رویدادی که هم‌زمان با روز ملی فسیل، با رونمایی از تنه درختی فسیل‌شده با قدمت تقریبی ۱۷۰ میلیون سال همراه بود.

ارسال نزدیک به ۱۲۰۰ اثر به نمایشگاه هنری فسیل

ارسال نزدیک به ۱۲۰۰ اثر به نمایشگاه هنری فسیل



به گزارش گروه کشاورزی و محیط‌زیست خبرگزاری صداوسیما،مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در مجموعه پردیسان با اشاره به اهمیت فسیل‌ها در شناخت تاریخ زمین و روند تکامل جانداران افزود: این آثار از ارزش علمی و تاریخی بالایی برخوردارند و حفاظت از آنها به همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم نیاز دارد.

علیرضا نجیمی با اشاره به ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست افزود: برای حفاظت از آثار فسیلی، با دستگاه‌های مرتبط مکاتبه شده است تا در صورت مشاهده این آثار هنگام اجرای طرح‌های عمرانی، موضوع را به سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و اقدامات لازم برای شناسایی و نگهداری اصولی آنها انجام شود.

وی همچنین از پیش‌بینی مشوق‌هایی برای افرادی که آثار فسیلی را شناسایی و معرفی می‌کنند خبر داد و از مردم خواست در صورت مشاهده چنین آثاری، موضوع را به این سازمان اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه گروه هدف نمایشگاه کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ ساله بودند، افزود: این برنامه با هدف آشنایی نسل آینده با ارزش علمی و تاریخی فسیل‌ها و ترویج فرهنگ حفاظت از میراث طبیعی برگزار شد.

معرفی برگزیدگان نمایشگاه

در این نمایشگاه، مهدیا مصطفی، دانش‌آموز پایه ششم ابتدایی از هشتگرد استان البرز، رتبه نخست را کسب کرد. نازنین‌زهرا کاشف از مدرسه دخترانه سما در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی، رتبه دوم و امیرعلی آتشین ۹ ساله از مرکز شماره ۴ استان فارس، رتبه سوم را به دست آوردند.

رونمایی از فسیل تنه درخت ۱۷۰ میلیون‌ساله

در بخش دیگری از این برنامه، از قطعه‌ای فسیل تنه درخت با قدمت تقریبی ۱۷۰ میلیون سال رونمایی شد.

شکیبا، رئیس اداره حیات وحش و کارشناس موزه استان گلستان، گفت: این فسیل در سال ۱۴۰۰ در جاده آزادشهر ـ شاهرود شناسایی و به دلیل احتمال ریزش و نابودی، به اداره حفاظت محیط زیست منتقل شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این فسیل احتمالاً به گروه درختان سوزنی‌برگ تعلق دارد؛ با این حال، شناسایی دقیق گونه آن به مطالعات تخصصی بیشتری نیاز دارد.