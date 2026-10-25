معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آماده بودن هزار واحد مسکن استیجاری برای تحویل به زوج‌های جوان در ماه جاری خبر داد. وی همچنین تأکید کرد که با هدف تسریع در روند ساخت‌وساز، موضوع تأمین مسکن ایثارگران به دستور کار هفتگی جلسات پایش مسکن حمایتی اضافه شده است.



به گزارش خبرنگار اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست هفتگی پایش مسکن حمایتی، ضمن اعلام روند جدید افتتاح‌به‌ها، اظهار داشت که از این پس افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی به صورت ماهانه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ هزار واحد مسکن با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در کشور وجود دارد که آماده افتتاح هستند. همچنین بخشی از پروژه‌های با پیشرفت بالای ۸۰ درصد نیز در برنامه تحویل تا پایان سال جاری قرار دارند.

توسعه مسکن استیجاری و حمایت از زوج‌های جوان

طاهرخانی در خصوص پروژه‌های مسکن استیجاری با اشاره به آماده بودن حدود هزار واحد مسکن در سراسر کشور، افزود: این واحدها آماده تحویل هستند و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با استانداری‌ها، در همین ماه جاری طی مراسمی به زوج‌های جوان تحویل داده خواهند شد.

تأکید بر حل چالش مسکن ایثارگران

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مسکن ایثارگران، اعلام کرد که موضوع تأمین زمین و مسکن این گروه، به دستور کار رسمی جلسات پایش مسکن اضافه شده است تا گزارش‌های پیشرفت آن به صورت هفتگی پیگیری شود.

وی افزود: علاوه بر تأمین زمین، تلاش می‌شود تا با همکاری نیروهای مسلح و از طریق مدل‌های کارگزاری، امکان ساخت مسکن را برای خانواده‌هایی که توان مالی کافی ندارند، فراهم کنیم.

رفع مشکل مسکن‌های نیمه‌کاره

طاهرخانی در پایان با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکن نیمه‌کاره در کشور که به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده‌اند، گفت: در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا سقف وام‌های مربوط به تکمیل واحدهای نیمه‌کاره را افزایش دهیم.

همچنین از طریق سامانه «تِم»، بستر لازم برای اتصال سازندگان و انبوه‌سازان به سیستم بانکی جهت دریافت تسهیلات فراهم شده است.