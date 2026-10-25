به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه شهرستان خوی با اشاره به آغاز مرحله حضوری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ گفت: در این مرحله، ۳ هزار و ۸۵۰ خانوار شهری و روستایی شهرستان به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند که از این تعداد، ۲ هزار و ۷۰۰ خانوار شهری و یک‌هزار و ۱۵۰ خانوار روستایی در فرآیند سرشماری مشارکت خواهند کرد.

علی علائی افزود: مرحله نخست سرشماری از ۲۵ مهرماه به‌صورت داده‌محور و با بررسی اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی آغاز شده است و در مرحله حضوری، اطلاعات خانوار‌هایی که داده‌های ثبتی آنها ناقص است، از طریق مراجعه آمارگیران و تماس تلفنی تکمیل می‌شود.

فرماندار ویژه شهرستان خوی با تأکید بر اهمیت همکاری شهروندان در اجرای این طرح ملی، از خانوار‌های انتخاب‌شده خواست با ارائه اطلاعات صحیح، در جمع‌آوری آمار دقیق و قابل اتکا مشارکت کنند.

علائی همچنین درباره پیامک‌های مربوط به سرشماری هشدار داد و گفت: پیامک‌های اطلاع‌رسانی درباره مراجعه آمارگیران فاقد لینک اینترنتی است و شهروندان باید از ورود به لینک‌های ناشناس و ارائه اطلاعات شخصی به افراد غیرمعتبر خودداری کنند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکن و کمک به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف انجام می‌شود.