به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در دیدار با دیدار مدیر کل و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت حیاتی و حساسیت امور جوانان و ورزش تصریح کرد: گاه در برنامه‌ریزی‌ها دچار خطای محاسباتی می‌شویم؛ به گونه‌ای که سهم ورزش در اعتبارات و تمرکز‌ها شاید تنها ده درصد از دغدغه‌ها را شامل شود در حالی که نود درصد باقی‌مانده مربوط به ابعاد گوناگون زندگی جوانان از جمله اشتغال، مسکن، ازدواج، فرزندآوری و مسائل فرهنگی و اجتماعی است. این در حالی است که وزارت ورزش و جوانان یا باید به صورت کاملاً مستقل و با اختیارات تام به امور جوانان بپردازد و یا سازوکار‌های بین‌دستگاهی برای حل مشکلات معیشتی و اجتماعی این قشر به خط شوند.

امام جمعه تبریز گفت: نسل امروز از نظر سواد، آگاهی و بصیرت بسیار جلوتر از نسل‌های گذشته است؛ بنابراین تفاوت نسل‌ها نباید بهانه‌ای برای تخریب یا نادیده گرفتن ارزش‌های اصیل جوانان شود. دشمنان نظام اسلامی تلاش می‌کنند با ابزار فضای مجازی و ترویج بی‌اخلاقی، جوانان را از ریشه‌های خود جدا کنند؛ لذا وظیفه مسئولان در مواجهه با جوانان حمایت برادرانه و پدرانه به جای ملامت و برخورد دستوری است.

وی با تجلیل از جایگاه بی‌بدیل زنان و مادران در جامعه اسلامی گفت: شغل مادری و همسرداری بالاترین و شریف‌ترین مقام تربیتی است که انبیای الهی نیز بر آن تاکید کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل با اشاره به نگاه راهبردی مقام معظم رهبری به حوزه ورزش در پیام‌های اخیرشان بیان کرد:برخلاف نگاه سطحی که ورزش را صرفاً مقوله‌ای برای سرگرمی و اوقات فراغت می‌داند، مقام معظم رهبری ورزش قهرمانی و پهلوانی را در راستای تحکیم هویت ملی و مذهبی ارزیابی می‌کنند. حضور ورزشکاران غیور ایرانی در میادین بین‌المللی و ایستادن بر سکو‌های قهرمانی، پیامی محکم به استکبار جهانی است که نشان می‌دهد جوان ایرانی با اتکا به فرهنگ اسلامی و ایرانی خود، در تمامی عرصه‌های علمی، صنعتی، دفاعی و ورزشی پرچم اقتدار کشور را برافراشته نگه داشته است.

وی در همین راستا به جایگاه تیم‌های ورزشی ریشه‌دار از جمله باشگاه تراکتور اشاره کرد و افزود: تیم‌هایی نظیر تراکتور امروز به مظهری از پیوند عمیق میان هویت ترکی، ایرانی، اسلامی و فرهنگ غنی جهان تشیع تبدیل شده‌اند و ظرفیت بی‌نظیری برای معرفی ارزش‌های والای انقلاب اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی دارند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه اساتید دانشگاه، پزشکان، متخصصان و نخبگان علمی باید مامن و تکیه‌گاه امنی برای جوانان باشند گفت:وظیفه اخلاقی و ملی نخبگان و پیشکسوتان است که دست جوانان را بگیرند و نردبان ترقی و تعالی آنان در عرصه‌های مختلف علمی، اخلاقی و ورزشی باشند تا جامعه‌ای پویا، با نشاط و در تراز آرمان‌های انقلاب اسلامی داشته باشیم.