به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل صداوسیمای استان لرستان در نشست هماهنگی اطلاع رسانی و تبلیغات رزمایش ۱۰۰ هزار نفری جان‌فدا در استان با تأکید بر بهره گیری از همه ی ظرفیت ها برای حضور باشکوه و حماسی مردم در این رزمایش گفت:مردم مبعوث شده میزبان رزمایش جان‌فدا هستند و همه ی ما باید زمینه ی شکوه حضور دشمن شکن را برای بازنمایی فراهم کنیم.



مهندس حامد فاتحی با تأکید بر نقش رسانه ی در تبیین اهداف رزمایش جان‌فدا گفت:وظیفه ی رسانه ملی،پیوند مردم با امنیت،دفاع از وطن و انعکاس حضور حداکثری مردم در این رزمایش است؛حضوری که مایه ی امید آفرینی ،افزایش تاب آوری اجتماعی و پشتوانه نیروهای مسلح در میدان است.



مدیرکل صداوسیمای لرستان با بیان اینکه پیام رزمایش صدهزار نفری جان فدایان لرستان بیعت با رهبری و دفاع از وطن است،گفت:باید با اطلاع رسانی دقیق و با کیفیت،وحدت و شکوه حضور حماسی مردم ولایت مدار ،انقلابی و غیور لرستان را در این رزمایش را به تصویر کشید.



سرهنگ برامکی معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت اباالفضل(ع)لرستان هم،وحدت و همدلی مردم ایران و آمادگی برای دفاع از وطن را پیام مهم رزمایش جان فدا عنوان کرد و بیان کرد:همراهی رسانه ها به ویژه صداوسیما در تبیین اهداف رزمایش و انعکاس مشارکت مردمی نقش مهمی در آگاهی بخشی و تقویت همبستگی اجتماعی دارد.



حجت الاسلام احمدرضا غلامی رئیس شورای تبلیغات اسلامی لرستان هم بیعت با امام مجاهد شهید را پیام رزمایش جان‌فدا عنوان کرد و گفت:برگزاری این رزمایش فرصتی برای نمایش وحدت ملی،انسجام اجتماعی و آمادگی ملت غیور ایران برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران است.



رزمایش جان‌فدا، با هدف تقویت همبستگی ملی و نمایش آمادگی مردم برای دفاع از ایران،ششم آبان ۱۴۰۵ در نقاط مختلف استان لرستان برگزار می شود.



