به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هم‌زمان با هفته ملی سلامت بانوان ایران، شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های مختلف استان گیلان با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، غربالگری، مشاوره‌ای، فرهنگی و ورزشی، در راستای ارتقای سلامت زنان، افزایش آگاهی بهداشتی، ترویج سبک زندگی سالم و تقویت فرهنگ پیشگیری و خودمراقبتی گام برداشتند.

در شهرستان ماسال، واحد جوانی جمعیت و سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان با برگزاری ایستگاه سلامت در مدرسه مرحوم انامقلی ماسالی، خدماتی شامل غربالگری قند خون و فشار خون، مشاوره مامایی و توزیع قرص ویتامین D را به کارکنان مدرسه ارائه کرد. همچنین آموزش تغذیه سالم با هدف افزایش آگاهی بهداشتی و ترویج سبک زندگی سالم در میان کارکنان انجام شد.

در برنامه‌ای دیگر در این شهرستان، با همکاری شبکه بهداشت و درمان، اداره ورزش و جوانان و کتابخانه شهرستان، برنامه ورزش صبحگاهی، مسابقه دارت و معرفی کتاب در حوزه سلامت زنان با حضور بانوان شاغل ادارات برگزار شد. این برنامه با هدف افزایش تحرک بدنی، ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای آگاهی بانوان درباره اهمیت سلامت جسم و روان اجرا شد.

در شهرستان رودبار، همایش آموزشی پیشگیری از سرطان پستان ویژه بانوان شاغل ادارات با حضور دکتر علوی، معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان، دکتر میربلوک، متخصص زنان و زایمان، آقای زحمتکش، کارشناس تغذیه و خانم نظامیوند، کارشناس مامایی برگزار شد. در این همایش، موضوعاتی همچون راه‌های پیشگیری، تشخیص زودهنگام، علائم هشداردهنده، اهمیت معاینات و پیگیری‌های پزشکی به‌موقع و نقش سبک زندگی سالم در حفظ سلامت بانوان مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین در مناطق لویه و کلشتر شهرستان رودبار، کارشناس مامایی مرکز خدمات جامع سلامت رودبار به همراه بهورزان خانه‌های بهداشت این مناطق، برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی را با محوریت اهمیت مراقبت‌های دوره‌ای، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت جسمی و روانی زنان و ترویج فرهنگ خودمراقبتی اجرا کردند.

در روستای شیرکده شهرستان رودبار نیز بهورزان خانه بهداشت چمل با حضور در این روستا، خدماتی از جمله اندازه‌گیری فشار خون و ارائه مراقبت‌های بهداشتی به زنان، مادران باردار و دانش‌آموزان تحت پوشش ارائه کردند. در این برنامه، بر اهمیت پیگیری مراقبت‌های دوره‌ای، پیشگیری از بیماری‌ها و رعایت اصول بهداشت فردی و دهان و دندان نیز تأکید شد.

در شهرستان صومعه‌سرا، به مناسبت هفته سبا (سلامت بانوان ایرانی)، مسابقه دارت ویژه بانوان شاغل در مرکز بهداشت برگزار شد. در پایان این رقابت و پس از جمع‌بندی امتیازات دو مرحله، مریم بهمنش با کسب ۱۶۱ امتیاز مقام نخست را به دست آورد و مریم یوسفی با ۱۲۳ امتیاز و یلدا حسین‌زاده با ۱۰۴ امتیاز به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند. در پایان نیز هدایایی به رسم یادبود به نفرات برتر اهدا شد. این برنامه با هدف افزایش نشاط، تقویت روحیه کاری و ترویج فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در محیط کار انجام گرفت.

در شهرستان رشت، کارگاه آموزشی و بازآموزی غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان، به همت واحد سلامت خانواده ستاد شهرستان رشت و با حضور ماما‌ها و مراقبان سلامت ماما از مراکز خدمات جامع سلامت تابعه، برگزار شد. این کارگاه با هدف ارتقای دانش و مهارت کارکنان حوزه سلامت در زمینه شناسایی عوامل خطر، غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به بانوان انجام گرفت.

در این برنامه آموزشی، ریسک‌فاکتور‌های اصلی سرطان پستان و عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی مورد بررسی قرار گرفت و شرکت‌کنندگان با اصول غربالگری و تشخیص زودهنگام این بیماری آشنا شدند. همچنین بر ضرورت ارزیابی نشانه‌ها و علائم بالینی، شناسایی موارد مشکوک، ارجاع به‌موقع افراد و پیگیری نتایج بررسی‌های پزشکی تأکید شد.

آموزش خودمراقبتی به بانوان و افزایش آگاهی آنان درباره اهمیت مراجعه به مراکز و پایگاه‌های خدمات جامع سلامت برای دریافت مراقبت‌های مورد نیاز، از دیگر محور‌های این کارگاه بود. همچنین بر ضرورت ترغیب زنان به مشارکت در پویش‌های ملی غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان تأکید شد. برگزاری این دوره در راستای ارتقای کیفیت خدمات سلامت میانسالان و تقویت اقدامات پیشگیرانه برای شناسایی زودهنگام این بیماری صورت گرفت.

در شهرستان رودسر نیز در راستای اجرای پویش آگاهی‌بخشی درباره سرطان پستان، جلسه آموزشی ویژه بیش از ۲۰ نفر از بانوان کارگر کارخانه زرین‌دانه اشکور برگزار شد. در این برنامه، نسترن یاسورعینی، مامای مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهیده شهربانو جعفری زیاز، درباره علائم خطر، روش‌های پیشگیری و اهمیت غربالگری و پیگیری‌های دوره‌ای سرطان پستان آموزش‌های لازم را ارائه کرد.

در شهرستان لنگرود، جلسات آموزشی غربالگری سرطان پستان ویژه بانوان تحت پوشش کمیته امداد، طی سه روز متوالی از ۲۷ تا ۲۹ مهرماه در سالن اجتماعات این نهاد و با حضور تیم سلامت شبکه بهداشت و درمان برگزار شد. این آموزش‌ها با هدف ارتقای آگاهی، اصلاح نگرش و افزایش توجه به اهمیت خودمراقبتی، پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان ارائه شد.

مجموع این برنامه‌ها با هدف افزایش دسترسی بانوان به خدمات بهداشتی، ارتقای آگاهی درباره عوامل خطر و علائم هشداردهنده بیماری‌ها، تقویت مشارکت در برنامه‌های پیشگیرانه و ترویج فرهنگ مراقبت از سلامت جسمی و روانی زنان اجرا شد. آموزش و آگاهی‌بخشی درباره تشخیص زودهنگام سرطان پستان، توجه به مراقبت‌های دوره‌ای و تشویق بانوان به بهره‌مندی از خدمات مراکز بهداشتی، از محور‌های مشترک این اقدامات بود.