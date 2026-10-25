

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز (یکشنبه) تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۶:۴۵ میزبان تیم فوتبال فولاد خوزستان خواهد بود.

ترکیب سرخپوشان تهرانی پیش از این مصاف به شرح زیر اعلام شد:

پیام نیازمند، محمد حسین کنعانی زادگان، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، دانیال ایری، محمد خدا بنده لو، تیوی بیفوما، محمد مهدی محبی، پوریا شهرآبادی، علی علیپور

ترکیب فولاد خوزستان به شرح زیر است:

حامد لک، آرش اکبرزاده، آرمان اکوان، قاسم لطیفی، ابوالفضل رزاق پور، ساسان انصاری، امین ساعدی، امید حامدی فر، فرشاد احمدزاده، وحید امیری، احسان محروقی