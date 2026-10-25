به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بروجن گفت: برای صیانت از حقوق عامه و مقابله با تخلفات اقتصادی، با دستور مقام قضایی و همکاری دادستان، نیروی انتظامی، بازرسی از محل انجام و روغن موتور‌های موردنظر کشف شد.

محمد طاهر بابری افزود: ارزش محموله مکشوفه ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است و پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع شده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بروجن افزود: کالا‌های مکشوفه برای نگهداری به انبار اموال تملیکی استان منتقل می‌شوند و در ارتباط با این پرونده یک نفر بازداشت شده است.

به گفته وی؛ بررسی منشأ کالاها، شرایط نگهداری و علت انباشت آنها در منزل مسکونی، از جمله موضوعاتی است که در روند رسیدگی به این پرونده دنبال خواهد شد.