وسعت ۲۱۰ هکتاری ذخیره‌گاه جنگلی بلوط سرسختی علیا در شهرستان شازند، یکی از رویشگاه‌های ارزشمند و منحصر‌به‌فرد بلوط ایرانی در استان مرکزی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ذخیره‌گاه جنگلی بلوط سرسختی علیا در شهرستان شازند، با وسعت ۲۱۰ هکتار، در بین ۱۲۴۲ ذخیره‌گاه جنگلی کشور یکی از رویشگاه‌های ارزشمند و منحصر‌به‌فرد بلوط ایرانی در استان مرکزی است؛ میراثی طبیعی که مردم منطقه در هفتمین جشنواره بلوط سرسختی، برای پاسداشت و حفاظت از آن گرد هم آمدند.

در پهنه جنگلی زاگرس، درختان بلوط سال‌هاست در برابر ناملایمات طبیعی و شرایط دشوار محیطی ایستادگی می‌کنند، گونه‌ای شاخص که ذخیره‌گاه جنگلی ۲۱۰ هکتاری سرسختی علیا در شهرستان شازند را به یکی از عرصه‌های ارزشمند طبیعی استان مرکزی تبدیل کرده است.

مردم روستای سرسختی علیا در هفتمین جشنواره بلوط، با گردهمایی در کنار این میراث ارزشمند، بر ضرورت حفاظت از جنگل‌های بلوط و انتقال فرهنگ طبیعت‌دوستی به نسل‌های آینده تأکید کردند؛ رویدادی که فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی منطقه و تقویت مشارکت مردمی در صیانت از میراث سبز زاگرس فراهم کرد.

کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به ویژگی‌های این منطقه، بلوط ایرانی را از گونه‌های شاخص و مقاوم ناحیه رویشی زاگرس دانست و حفاظت مردم روستای سرسختی علیا از این رویشگاه منحصر‌به‌فرد را از عوامل ماندگاری آن برشمرد.

وی افزود: ناحیه رویشی زاگرس با وسعتی حدود ۶ میلیون هکتار، از شمال غرب تا جنوب غرب کشور امتداد دارد. در این میان، ذخیره‌گاه جنگلی سرسختی علیا یکی از دو توده منفصل جنگل‌های بلوط زاگرس در کشور معرفی شده است؛ منطقه‌ای که به‌دلیل قرارگیری در مرز بوم‌شناختی دو ناحیه رویشی زاگرس و ایران‌تورانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: قدمت و ویژگی‌های طبیعی این منطقه، در کنار تاب‌آوری درختان بلوط در گذر سالیان، جلوه‌ای ویژه به این میراث طبیعی بخشیده است، میراثی که نام سرسختی را با مقاومت و ماندگاری در طبیعت پیوند می‌دهد.

سیاوش آقاخانی رئیس شبکه تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان مرکزی نیز با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، مردم شهرستان شازند را از مهم‌ترین حافظان طبیعت استان دانست و ذخیره‌گاه جنگلی بلوط سرسختی را از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی استان مرکزی معرفی کرد.

حالا مردم در این ذخیره‌گاه گرد هم آمدند تا بار دیگر پیوند مردم با طبیعت را به نمایش بگذارند، پیوندی که حفاظت از این ذخیره‌گاه ۲۱۰ هکتاری، صیانت از تنوع زیستی و پاسداری از میراث سبز زاگرس را به مسئولیتی مشترک برای امروز و فردای این سرزمین تبدیل می‌کند.