استاد حوزه علمیه و دانشگاه در اجتماع دیشب مردم گرگان گفت: ملت ایران ثابت کردند که اجازه دست درازی مجدد دشمن به خاک کشور را نخواهند داد.

دشمن، آرزوی تحمیل جنگی دیگر را باید به گور ببرد

دشمن، آرزوی تحمیل جنگی دیگر را باید به گور ببرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت الله وزیری اظهار کرد: مردم در هر شرایط آنچه به عنوان وظیفه ملی و اسلامی خود با صراحت اعلام کرده اند این است که با دشمن تا آنجایی می جنگند که آرزوی تحمیل جنگی دیگر بر این ملت را به گور ببرد.

در ادامه تجمعات مردمی در شب‌های اقتدار ملت ایران، میدان وحدت گرگان بار دیگر میزبان اجتماع پرشور مردم ولایتمدار این شهرستان بود.