معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از اصلاح و رفع عیب ۱۰ فیدر بحرانی شبکه توزیع برق به طول ۸۴۹ کیلومتر در مرحله دوم اجرای طرح ملی «سامان» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی زارع خفری گفت: در این مرحله، هزار و ۵۰۶ عیب در خطوط شناسایی و با صرف اعتباری معادل ۳۰ میلیارد ریال برطرف شد.

او در نشست شرکت توزیع نیروی برق فارس با اشاره به ابلاغ شرکت توانیر برای اجرای طرح ملی «سامان» (سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت) بیان کرد: این طرح با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع برق، عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۵ و کاهش خاموشی‌های بی‌برنامه اجرا می‌شود.

زارع خفری ادامه داد: در پی ابلاغ این طرح، فیدر‌های ۲۰ کیلوولت شهرستان‌های خرم‌بید، اقلید، بوانات، استهبان و نی‌ریز از سوی معاونت بهره‌برداری و دیسپاچینگ انتخاب شدند و عملیات بازدید، تعمیرات خطوط و رفع عیب آنها در دستور کار قرار گرفت.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان اینکه عملیات بازدید و تعمیرات خطوط با استفاده از نرم‌افزار CMMS انجام شد، بیان کرد: در مرحله دوم اجرای طرح سامان، عملیات اصلاح و بهینه‌سازی ۱۰ فیدر بحرانی به طول ۸۴۹ کیلومتر با صرف اعتباری معادل ۳۰ میلیارد ریال به پایان رسید.

او تعداد عیب‌های شناسایی‌شده در مجموع خطوط را هزار و ۵۰۶ مورد اعلام کرد و گفت: ۳۲ گروه در ۱۰ شهرستان، با استفاده از ظرفیت پیمانکاران گروه‌های خط گرم، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه و تیم‌های عملیات و اتفاقات، عملیات اصلاح و بهینه‌سازی را با موفقیت به پایان رساندند.

زارع خفری در پایان از آغاز مرحله سوم طرح سامان از ابتدای مهرماه خبر داد و افزود: در نیمه دوم سال جاری، عملیات رفع پرباری ۲۷۴ دستگاه ترانس پربار، تعمیرات ۸۳۰ دستگاه ترانس بحرانی و تعمیرات ۲۲ فیدر بحرانی در مدیریت‌های برق آباده، ممسنی، جهرم، لامرد و لار در دستور کار قرار گرفته است.