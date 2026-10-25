آمادگی هلالاحمر لرستان برای مقابله با پدیده النینو
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان از آمادگی بیش از هزار امدادگر در ۵۰ مرکز امداد و نجات استان برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده النینو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیس جمعیت هلالاحمر لرستان گفت: در پی هشدارهای هواشناسی مبنی بر وقوع پدیده ی ال نینو، همه ی نیروهای عملیاتی، تجهیزات امداد و نجات و انبارهای پشتیبانی هلال احمر استان برای مقابله با آثار بارشهای غیرطبیعی و خطر احتمالی پدیده ی النینو در استان آماده ی خدمت رسانی و پشتیبانی هستند.
غلامرضا علیمحمدی بیان کرد:در همه ی حوزههایی که نیاز است نیروهای جمعیت هلالاحمر در صحنه حاضر شوند، آمادگی وجود دارد و انبارهای این جمعیت در بهترین وضعیت پشتیبانی قرار دارند.
وی افزود: بیش از هزار سایت اسکان اضطراری در سراسر استان شناسایی شده و تمهیدات لازم برای ذخیره ی اقلام امدادی در مناطق مختلف فراهم شده تا این اقلام در صورت نیاز، در اختیار مردم قرار گیرد.