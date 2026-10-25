رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان از اجرای طرح تعریض، افزایش باند و ایمن‌سازی محور همدان ـ چشین ـ ابرو خبر داد .

اجرای طرح تعریض و ایمن‌سازی محور همدان ـ چشین ـ ابرو تا پایان امسال

اجرای طرح تعریض و ایمن‌سازی محور همدان ـ چشین ـ ابرو تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان؛ ابوذر میهنی افزود: عملیات اجرایی پروژه تعریض و ایمن‌سازی محور همدان ـ چشین ـ ابرو از سال ۱۴۰۴ با همت اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آغاز شده است.

وی افزود: در مراحل اجرای این طرح، اقدامات لازم برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و جابه‌جایی تأسیسات زیربنایی از جمله شبکه‌های برق، گاز و آب در طول مسیر انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی پروژه بیان کرد: قطعه نخست این طرح در مسیر همدان تا چشین به‌طور کامل اجرا شده و تلاش می‌کنیم ادامه پروژه تا روستای ابرو نیز تا پایان امسال به اجرا درآید.

میهنی تصریح کرد: با تکمیل این طرح، روستا‌های چشین، ابرو و سیمین از مزایای تعریض و ایمن‌سازی این محور بهره‌مند خواهند شد.

وی در پایان از مسئولان استان به‌دلیل همکاری و تأمین اعتبار موردنیاز این پروژه قدردانی کرد و بر اهمیت تداوم حمایت‌ها برای تکمیل طرح تأکید کرد.