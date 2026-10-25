فرماندار ویژه آبادان از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان شهرستان در پی هشدار بارندگی خبر داد و بر لزوم شناسایی و رفع نقاط مستعد آبگرفتگی پیش از آغاز بارش‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خسرو پیرهادی روز یکشنبه در جریان بازدید از سطح شهر آبادان گفت: با اعلام هشدار هواشناسی، ستاد مدیریت بحران شهرستان تشکیل شده و دستگاه‌های مربوطه برای مقابله با پیامدهای احتمالی بارندگی و خدمت‌رسانی به شهروندان در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع نقاط آسیآسیب‌پذیر پیش از آغاز بارندگی‌ها افزود: شهرداری، بخشداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط باید نقاط مستعد آبگرفتگی و سیلاب، مسیرهای عبور آب، کانال‌ها، جوی‌ها، مسیل‌ها و دهانه پل‌ها را بررسی و نسبت به لایروبی و پاکسازی آن‌ها اقدام کنند.

فرماندار ویژه آبادان همچنین بر آمادگی ماشین‌آلات، خودروهای عملیاتی، پمپ‌های تخلیه آب، تجهیزات امدادی و مولدهای برق اضطراری تأکید کرد و گفت: محل استقرار نیروها و تجهیزات عملیاتی باید از پیش مشخص شود تا در صورت بروز بحران، امدادرسانی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام گیرد.

پیرهادی با اشاره به مسئولیت بخشداران در مدیریت بحران خاطرنشان کرد: امکانات و تجهیزات امدادی باید متناسب با نیاز در نقاط مختلف شهرستان توزیع شود و از تجمیع آن‌ها در یک منطقه خودداری شود.

وی پیش‌بینی دقیق، اطلاع‌رسانی به‌موقع، اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در کاهش خسارت‌های احتمالی بارندگی عنوان کرد.