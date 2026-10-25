امام‌جمعه قزوین در مراسم تألیف قلوب سپاه و انتظامی استان با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح و حضور مردم در میدان گفت: با اتکا به وعده‌های الهی تردیدی نداریم که پیروزی از آنِ جبهه مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز قزوین، امام‌جمعه قزوین در این مراسم با اشاره به گذشت هشت ماه از آغاز جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: رزمندگان اسلام در مجموعه فراجا، سپاه و ارتش شبانه‌روز پای کار بوده‌اند و برای دفاع از کشور و مقابله با تهدید‌ها تلاش کرده‌اند.

وی افزود: حوادث یک سال گذشته، همه ما را آبدیده‌تر کرده و آمادگی نیرو‌ها را افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که امروز برای مقابله با هرگونه توطئه، آماده‌تر از گذشته هستیم.

امام‌جمعه قزوین با تأکید بر آمادگی رزمندگان و حضور مردم در میدان تصریح کرد: با اطمینان به وعده‌های الهی، به پیروزی جبهه مقاومت امیدواریم و در این زمینه تردیدی نداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت امام شهید گفت: امروز پرچم پس از شهادت ایشان به دست خلف صالحشان، سید مجتبی، رسیده است.