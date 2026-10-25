رئیس اداره تحقیق و توسعه و آموزش مردمی معاونت غذا و دارو نسبت به عوارض جبران‌ناپذیر مصرف خودسرانه و بیش از حد داروها هشدار داد و بر ضرورت رعایت دوز مصرفی و نگهداری ایمن داروها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره تحقیق و توسعه و آموزش مردمی معاونت غذا و داروی اهواز با هشدار درباره خطر مسمومیت‌های دارویی گفت: مصرف بیش از مقدار توصیه‌شده داروها، حتی داروهای به‌ظاهر کم‌خطر، می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیر و حتی مرگ به دنبال داشته باشد.

مهرزاد ناطق‌زاده افزود: مصرف بیش از حد داروهای مسکن، از جمله استامینوفن، نه‌تنها روند درمان را تسریع نمی‌کند، بلکه ممکن است به آسیب‌های جدی و دائمی کبد و کلیه منجر شود.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری سالمندان در برابر مسموی با اشاره به آسیب‌پذیری سالمندان در برابر مسمومیت‌های دارویی ادامه داد: فراموشی، تشابه ظاهری داروها و ناخوانا بودن دستور مصرف ممکن است باعث مصرف اشتباه یا تکراری دارو شود؛ بنابراین ثبت زمان مصرف و استفاده از جعبه‌های تقسیم دارو می‌تواند به پیشگیری از این خطاها کمک کند.

ناطق‌زاده همچنین بر ضرورت نگهداری داروها دور از دسترس افراد دارای سابقه اقدام به خودکشی یا مشکلات رفتاری تأکید کرد و گفت: مصرف بیش از حد برخی داروها ممکن است در ابتدا نشانه مشخصی نداشته باشد، اما وضعیت فرد را به‌طور ناگهانی وخیم کند.

وی درباره اقدامات اولیه هنگام مواجهه با فرد مسموم نیز توصیه کرد: از القای استفراغ خودداری شود و بسته‌های دارویی مصرف‌شده همراه بیمار به مرکز درمانی انتقال یابد. در موارد مشکوک به مصرف عمدی دارو نیز باید اطلاعات مربوط به نام و تعداد داروهای مصرفی در اختیار کادر درمان قرار گیرد.

رئیس اداره تحقیق و توسعه و آموزش مردمی معاونت غذا و داروی اهواز در پایان گفت: شهروندان برای دریافت راهنمایی درباره مسمومیت‌های دارویی می‌توانند با شماره ۱۹۰، داخلی ۳، کد ۲ تماس بگیرند و در موارد اورژانسی با اورژانس ۱۱۵ ارتباط برقرار کنند.