شمار شهدای نیروهای نگهبانی و امنیتی دانشگاه اسلامی شهر غزه به سه نفر افزایش یافت. این افراد در پی حمله نظامیان اشغالگر به ورودی دانشگاه به شهادت رسیدند و شماری دیگر نیز زخمی شدند.

۳ شهید بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به دانشگاه غزه

۳ شهید بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به دانشگاه غزه

این حمله در ورودی دانشگاه در جنوب‌غرب شهر غزه رخ داد و به گفته منابع امدادی، وضعیت یکی از مجروحان بسیار وخیم است.

در همین حال بر اساس گزارش خبرنگار شبکه المیادین در حمله اسرائیل به گروهی از شهروندان در شمال خان یونس در جنوب نوار غزه، دو نفر شهید و شماری نیز زخمی شدند. در حمله پهپادی اسرائیل به گروهی از شهروندان در اطراف بیمارستان حمد در شمال غربی شهر غزه نیز یک نفر به شهادت رسید و شماری زخمی شدند.