۳ شهید بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به دانشگاه غزه
شمار شهدای نیروهای نگهبانی و امنیتی دانشگاه اسلامی شهر غزه به سه نفر افزایش یافت. این افراد در پی حمله نظامیان اشغالگر به ورودی دانشگاه به شهادت رسیدند و شماری دیگر نیز زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از منابع پزشکی در غزه شمار شهدای نیروهای نگهبانی و امنیتی دانشگاه اسلامی شهر غزه به سه نفر افزایش یافت. این افراد در پی حمله نظامیان اشغالگر به ورودی دانشگاه به شهادت رسیدند و شماری دیگر نیز زخمی شدند.
این حمله در ورودی دانشگاه در جنوبغرب شهر غزه رخ داد و به گفته منابع امدادی، وضعیت یکی از مجروحان بسیار وخیم است.
در همین حال بر اساس گزارش خبرنگار شبکه المیادین در حمله اسرائیل به گروهی از شهروندان در شمال خان یونس در جنوب نوار غزه، دو نفر شهید و شماری نیز زخمی شدند. در حمله پهپادی اسرائیل به گروهی از شهروندان در اطراف بیمارستان حمد در شمال غربی شهر غزه نیز یک نفر به شهادت رسید و شماری زخمی شدند.
بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت فلسطین گزارش داد: در ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۴ شهید و ۱۴ زخمی به بیمارستانهای غزه منتقل شدهاند.از زمان برقراری آتش بس در یازدهم اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تا به امروز، مجموع شهدا به ۱۵۵۱ شهید و مجموع زخمیها به ۵۵۷۳ نفر رسیده است. پیکرهای ۸۴۲ شهید نیز از زیر آوار خارج شده است.مجموع شهدا نیز از زمان آغاز جنگ نسل کشی (۷ اکتبر ۲۰۲۳) (۱۵ مهر ۱۴۰۲)تاکنون۷۴۵۴۴ نفر و تعداد زخمیها نیز به ۱۷۵۶۹۲ نفر رسیده است.