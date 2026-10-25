نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید با تأکید بر ماهیت مفاهیمی، چون شهادت و ایثار، خواستار تحول در تولیدات هنری و فرهنگی شد و بر ضرورت استفاده از ابزار‌های خلاقانه و نوآورانه برای ارائه محتوای ایثار و شهادت در سطح بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم در نشست هم‌اندیشی نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر حوزه رسانه، هنر و ارتباطات که در سالن جلسات دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد برگزار شد، با تبیین تفاوت میان رویکرد‌های مادی و الهی در بازنمایی ارزش‌ها، خاطرنشان کرد: مفاهیمی نظیر شهادت، ایثار و مقاومت، از جنس کشف و شهود هستند و نمی‌توان با معادلات ریاضی و دیدگاه‌های صرفاً مادی، به درک صحیح از آنها دست یافت. این ارزش‌ها ریشه‌ای الهی و متافیزیکی دارند و آثار آنها در طبیعت و واقعیت، فراتر از ابعاد فیزیکی است.

وی با اشاره به نقش هنرمندان در این عرصه، تأکید کرد: هنر در این حوزه باید به سمت کشف و شهود حرکت کند. هنرمندی که در این مسیر قلم می‌زند، کارگردانی می‌کند یا فیلم‌نامه‌نویسی می‌کند، باید به دنبال استخراج رمز و راز‌های نهفته در این حقیقت‌های الهی باشد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با یادآوری نمادین بودن مزار حضرت فاطمه زهرا (س) و مخفی بودن آن همان پیوند میان شهادت و مفاهیم توحیدی، بر لزوم جست‌و‌جو برای یافتن نماد‌های هنری مخفی، اما پیدا تأکید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم به یک اشکال ساختاری در میان اندیشمندان، هنرمندان و فرهیختگان عرصه هنر و رسانه اشاره کرد و گفت: برخی از بحث‌های فرهنگی تاریخی بخصوص درحیطه ایثار و شهادت، در دهه‌های اخیر بیش از حد درگیر مسائل سیاسی شده است. این رویکرد باعث شده برخی از اندیشمندان، شهادت را صرفاً در قالب مسائل ملی و تاریخی یا سیاسی تعریف کنند، در حالی که شهادت ابعادی بسیار عمیق‌تر و فراتر از اینها دارد. باید از نگاهِ صرفاً سیاسی عبور کرد و به سوی درک عمیق‌ترِ جایگاه شهادت حرکت کرد.

وی با اشاره به حجم انبوه تولیدات فرهنگی در سه دهه اخیر، گفت: بسیاری از این جریان‌ها، برخلاف ارزش‌های انسانی و معارف بشری عمل می‌کنند. میان واقعیت‌های انسانی مانند شهادت کودکان در حوادث جنگی و روایت‌های رسانه‌های بین‌المللی تضاد‌هایی وجود دارد لذا امروز عرصه مبارزه ضد ارزش‌های فرهنگی، وظیفه و رسالت بسیار سنگینی را برای مقابله با این جریان‌ها بر عهده ما می‌گذارد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، راهکار مقابله با این چالش‌ها را در نوآوری و خلاقیت دانست و گفت: ما نیازمند کار‌هایی هستیم که با وجود محتوای ملی، مخاطب بین‌المللی را نیز جذب کند. باید با استفاده از ابزار‌های نو و متناسب با ذائقه مخاطب جدید، کار‌های خلاقانه ارائه دهیم تا بتوانیم در این نبرد بزرگ، اثرگذار باشیم.