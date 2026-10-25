رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از رونمایی سامانه «ساختار» با هدف تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات املاک، نقشه‌ها و طرح‌های هادی روستایی خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، منوچهر خواجه‌دلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، با اشاره به اهداف راه‌اندازی این سامانه گفت: سامانه «ساختار» بستری برای دسترسی آسان مردم، مدیران و کارشناسان به اطلاعات به‌روز و جامع روستاهاست و امکان مشاهده اطلاعات املاک، وضعیت قرارگیری در محدوده روستا، کاربری اراضی و وضعیت معابر را فراهم می‌کند.

وی افزود: دسترسی به نقشه‌های روستایی در قالب فایل‌های قابل چاپ و اطلاعات سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) نیز از قابلیت‌های این سامانه است. همچنین در ادامه، امکان پیگیری امور مرتبط با روستا، از جمله استعلام‌های موردنیاز معاملات و فرایندهای صدور پروانه، از طریق این بستر فراهم خواهد شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأکید کرد: راه‌اندازی سامانه «ساختار» علاوه بر افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات، می‌تواند مراجعات غیرضروری به دهیاری‌ها، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط را کاهش دهد و روند ارائه خدمات به روستاییان را تسریع کند.