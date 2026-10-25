به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، عبد الرضا رسولی مربی تیم ملی ایران گفت:اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ ایران بمدت ۶ روز در شهر‌های کرمان وسیرجان برگزار می‌شود ودر ۲ نوبت صبح وعصر انجام می‌شود و فایتر‌های تیم ملی آمادگی خوبی در این اردو بدست می‌اورند وبعد ۳ روز هم در تهران اردو داریم و بعد به مسابقات برون مرزی و جهانی اعزام می‌شوند.

علی مکی ابادی رییس هیات ورزش‌های رزمی نیز گفت: هدف از این اردو تقویت و افزایش بار فنی ملی پوشان هستیم ودر کنار این ورزشکاران سیرجانی هم بهره‌مند شوند.

امیر رضا خواجویی مسیول برگزاری اردو نیز گفت:۲۴ فایترداز سراسر کشور در این اردو حضور دارند که بمدت ۳ روز تمرینات خودشان را زیر نظر کادر فنی برگزار می‌کنند.