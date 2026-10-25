وزیر راه و شهرسازی با اعلام شناسایی ۱۹۷ هزار متقاضی مشمول طرح مسکن ایثارگران، بر تعیین تکلیف وضعیت مسکن این گروه تا پایان دولت تأکید کرد و افزود: تاکنون برای بیش از ۶۳ هزار واحد، زمین و مسکن تأمین شده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق در نشست هفتگی پایش طرح‌های حمایتی مسکن با انتقاد از جانمایی نامناسب برخی اراضی واگذارشده به خانواده‌های شهدا و ایثارگران در سال‌های گذشته گفت: تأمین زمین مناسب برای این خانواده‌ها باید در اولویت استان‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به باقی‌ماندن شمار زیادی از متقاضیان مسکن ایثارگران افزود: باید تا پایان دولت هدف مشخصی برای ساماندهی این وضعیت تعیین شود تا پرونده تأمین مسکن این خانواده‌ها به نتیجه برسد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن و استفاده از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون می‌توان زمینه ساخت مسکن برای خانواده‌های مشمول را فراهم کرد.

صادق همچنین پیشنهاد داد امکان استفاده از اراضی متعلق به بنیاد شهید برای ساخت مسکن استیجاری خانواده‌های ایثارگران بررسی شود؛ به‌گونه‌ای که مالکیت زمین‌ها در اختیار بنیاد باقی بماند و صرفاً برای احداث واحد‌های اجاره‌ای استفاده شود.

شناسایی ۱۹۷ هزار متقاضی مسکن ایثارگران

مهدی امیدی، نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور پیگیری مسکن ایثارگران، نیز در این نشست از شناسایی ۱۹۷ هزار متقاضی مشمول ماده ۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خبر داد و گفت: ۱۰۷ هزار نفر از این متقاضیان در دهک‌های درآمدی یک تا سه قرار دارند و می‌توانند از حمایت‌های متناسب با وضعیت درآمدی خود بهره‌مند شوند.

وی افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، برای بیش از ۶۳ هزار واحد از نیاز‌های شناسایی‌شده مسکن ایثارگران، تأمین زمین و مسکن انجام شده است. در این میان، حدود ۲۰ هزار واحد به متقاضیان تخصیص یافته و زمین نیز به حدود ۶ هزار متقاضی واگذار شده است.

امیدی با اشاره به افزایش سرعت تأمین زمین برای ایثارگران گفت: با اقدامات انجام‌شده در زمینه الحاق اراضی و تخصیص زمین، سرعت تأمین زمین در ۱۸ ماه اخیر نسبت به دوره‌های پیشین حدود ۴.۵ برابر افزایش یافته است.

پیشنهاد‌هایی برای رفع موانع ساخت مسکن

نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور پیگیری مسکن ایثارگران، کمبود زمین در کلان‌شهر‌ها و ناتوانی مالی برخی متقاضیان برای ساخت‌وساز را از موانع تأمین مسکن این گروه برشمرد و گفت: برخی از افرادی که در سال‌های گذشته زمین دریافت کرده‌اند، به دلیل محدودیت منابع مالی موفق به ساخت خانه نشده‌اند.

به گفته وی، اختصاص بخشی از پروژه‌های حمایتی مسکن به ایثارگران، ساماندهی متقاضیان در شهر‌ها و روستا‌های مجاور، تسهیل الحاق اراضی به محدوده شهر‌ها و رفع موانع زمین‌های دارای مشکل، از راهکار‌های پیشنهادی برای تسریع در اجرای این طرح است.

امیدی همچنین بر پیش‌بینی تسهیلات کم‌بهره، پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت از محل وجوه اداره‌شده و اختصاص تسهیلات ساخت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ایثارگران واجد شرایط تأکید کرد.