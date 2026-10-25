به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، میلاد جعفری، مدیرعامل شرکت فناور خانه چوب زاگرس، تولیدکننده اسباب‌بازی‌های چوبی، موفق به کسب مقام نخست جشنواره ملی صنایع خلاق شد.

این شرکت به گفته مسئولان آن، ۳۰ درصد نیاز کشور به این محصولات را تأمین می‌کند.

شقایق سلیم‌پور نیز با تولید رزین‌های گرید پزشکی مورد استفاده در چاپگر‌های سه‌بعدی، در بخش طراحان کسب‌وکار جشنواره ملی کارآفرینان شیخ بهایی حضور یافت و صاحب رتبه برتر شد.

این رزین‌ها در ساخت مدل‌های آناتومیک و کاربرد‌های پزشکی مبتنی بر چاپ سه‌بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین هدایت‌الله فتاح‌نژاد دیگر فناور گچسارانی با ارائه طرحی در حوزه حشرات مفید صنعتی، در جمع سه طرح برتر کشور قرار گرفت.