فردین هدایتی سنگین‌وزن مازندرانی تیم ملی کشتی فرنگی با پیروزی در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان در قزاقستان، به دیدار فینال راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فردین هدایتی کشتی‌گیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران و اهل آمل امروز یکشنبه در جریان رقابت‌های قهرمانی جهان در شهر آستانه قزاقستان موفق شد با کسب سومین پیروزی خود به دیدار فینال راه پیدا کند.

هدایتی در دور نخست با نتیجه ۴ بر صفر مقابل روماس فریدریکاس از لیتوانی به برتری رسید. او در دور دوم نیز با نتیجه ۸ بر صفر اولژاس سیرلیبای از قزاقستان را شکست داد و در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر صفر ونهائو جیانگ از چین را مغلوب کرد تا جواز حضور در نیمه‌نهایی را کسب کند.

نماینده سنگین‌وزن مازندران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف الیاس کوزمانن از فنلاند رفت و با برتری مقابل این حریف، به دیدار نهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم رسید.

هدایتی تاکنون در سه مبارزه نخست خود حتی یک امتیاز هم به حریفان نداده است.