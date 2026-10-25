شخصیت‌ ملااحمد و ملامهدی نراقی به عنوان چراغ هدایت و نماد‌ شکوه علمی استان مرکزی می‌درخشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شخصیت‌های والا و مقتدای فاضلین نراقی، ملااحمد و ملامهدی نراقی، همچنان به عنوان مشعل‌های هدایت و نماد‌های شکوه علمی در تاریخ معنوی منطقه و استان مرکزی می‌درخشند.

این دو بزرگ‌وار که از ریشه‌های عمیق و اصیل شهر نراق برخاستند، با تکیه بر دانش بی‌کران و تقوای خالصانه خود، نام نراق و استان مرکزی را در فهرست مهد علمی و مذهبی قرار دادند.

مسیر زندگی و تلاش‌های علمی ایشان، نه تنها برای فرزندان نراق، بلکه برای تمامی اهل علم، الگویی از پیوند میان عقل و ایمان است. اثرات ماندگار و آموزه‌های ایشان، گویی نجوایی است از دل تاریخ که شکوهِ برخورداری از دانش اصیل را روایت می‌کند.