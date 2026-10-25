به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،احد بهجت حقیقی گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ شناسنامه برای محصولات زراعی و باغی استان صادر شده است.

او با اشاره به اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی و استقرار نظام پایش و رهگیری محصولات از مرحله کاشت تا عرضه به بازار از اقدامات مهم برای ارتقای سلامت در زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی به شمار می‌رود.

بهجت حقیقی بیان کرد: به همین منظور روند شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف فراهم‌سازی امکان رهگیری محصولات در مراحل مختلف تولید و عرضه ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان آغاز اجرای این طرح در بخش محصولات باغی، ادامه داد: نخستین برچسب‌های شناسه محصولات کشاورزی مربوط به خرما و لیموترش توسط باغداران پیشرو استان در شهرستان جهرم نصب شد.

او بیان کرد: این برچسب‌ها با بهره‌گیری از کد QR امکان دسترسی به اطلاعات شناسنامه محصول را فراهم می‌کنند و بر روی محصولات و بسته‌بندی‌های آماده عرضه در بازار‌های داخلی و خارجی نصب می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اضافه کرد: کد QR یک بارکد دوبعدی است که می‌تواند به شناسه یکتا و سامانه رهگیری متصل شود و چنین سازوکاری ثبت اطلاعات مزرعه، تاریخ برداشت، فرآوری و بسته‌بندی را ممکن و بازیابی سریع سابقه محصول را برای مصرف‌کننده و ناظر فراهم می‌کند.

او بیان کرد: اجرای نظام شناسنامه‌دار کردن و رهگیری محصولات کشاورزی زمینه شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین، افزایش قابلیت ردیابی محصولات، ارتقای اعتماد مصرف‌کنندگان و تسهیل دسترسی به اطلاعات مرتبط با محصول را فراهم می‌کند و می‌تواند در تقویت جایگاه محصولات کشاورزی استان فارس در بازار‌های هدف مؤثر باشد.