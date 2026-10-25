به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرمانده سپاه قدس گیلان به مناسبت هفته تربیت بدنی در دیدار با پدر شهید ورزشکار علی غبرانژاد به اتفاق مدیرکل اداره ورزش و جوانان و بنیاد شهید استان گیلان در رشت، با بیان اینکه پاسداشت ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا وظیفه همگانی است، گفت: خانواده‌های شهدا یادگاران ارزشمند دفاع مقدس و سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و تکریم آنان باید در عمل و در همه عرصه‌ها نمود داشته باشد.

سردار دامغانی با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان افزود: امروز جوانان ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند آشنایی با سیره و سبک زندگی شهدا هستند و باید با روایت درست و اثرگذار از جانفشانی‌های شهیدان، این فرهنگ نورانی را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

شهید ورزشکار علی غبرانژاد در ورزش کشتی مهارت بالایی داشت.

وی ۲۱ آبان ۱۳۶۱ در منطقه موسیان به مقام رفیع شهادت نائل آمد.