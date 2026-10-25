هواشناسی استان اردبیل با پیش بیینی افزایش ابر، مه گرفتگی و رگبار باران همراه با رعدوبرق، امروز هشدار زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: هوای اردبیل تا پیش از ظهر فردا همچنان تحت تأثیر شرایط ناپایدار جوی قرار خواهد داشت.

بر این اساس، آسمان استان در این مدت، بیشتر نیمه‌ابری ست و در برخی ساعات، افزایش ابر، مه گرفتگی و رگبار باران همراه با رعدوبرق پیش‌بینی شده است.

بیشترِ فعالیت سامانه ناپایدار و بارشی، در نواحی شمالی استان اردبیل متمرکز است.

با توجه به احتمال تشکیل مه، پایین بودن ارتفاع پایه ابر‌ها و کاهش دید افقی، به‌ویژه در جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی، رعایت احتیاط در تردد‌های جاده‌ای استان اردبیل ضروری است.

همچنین، احتمال بروز اختلال موقت در عملیات پروازی فرودگاه‌های استان وجود دارد.

از ظهر دوشنبه، به‌تدریج از شدت ناپایداری‌های جوی در استان اردبیل کاسته خواهد شد و سه‌شنبه، شرایط جوی تاحدودی پایدار پیش‌بینی شده است.