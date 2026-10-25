رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تغییرات محتوایی کتاب‌های درسی در ارتباط با جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم گفت: در این زمینه، یک درس جدید درباره پیشرفت ایران و نقش رهبر شهید در آن برای کتاب «هدیه‌های آسمان» پایه پنجم و درسی جدید درباره مدرسه شجره طیبه میناب برای کتاب «هدیه‌های آسمان» پایه ششم نگارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در سی‌وششمین نشست هیئت امنای این سازمان، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات سازمان در زمینه تحول در برنامه درسی، بازنگری محتوای کتاب‌های درسی متناسب با تحولات اخیر، توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی و تقویت تربیت سیاسی و شایستگی‌های دیجیتال ارائه کرد.

حجت‌الاسلام دکتر علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در سی‌وششمین نشست هیأت امنای این سازمان، گزارشی از اقدامات و دستاورد‌ها در حوزه تحول برنامه درسی و به‌روزرسانی محتوای آموزشی ارائه کرد.

لطیفی گفت: یکی از محور‌های اصلی اقدامات ما، پیشبرد طرحواره تحول در برنامه درسی تا سطح مدرسه و آغاز اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در قریب به ۲۰۰ مدرسه کشور است؛ اقدامی که با تولید کتاب‌های درسی پایه‌های اول و دوم، تدوین راهنمای عمل برنامه درسی مدرسه‌ای و فراهم‌سازی سازوکار‌های پشتیبانی علمی و اجرایی همراه شده است.

وی افزود: انتخاب و آموزش راهبران برنامه درسی در سراسر کشور با همکاری معاونت آموزش ابتدایی و مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی و با مشارکت معاونان آموزش ابتدایی و رؤسای ادارات دوره اول ابتدایی استان‌ها دنبال شده است. شبکه‌سازی میان راهبران و مسئولان نیز با هدف پیگیری مستمر اجرای برنامه، انتقال مسائل و چالش‌ها و تبادل تجربه‌های میدانی در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی با امضای وزیر آموزش و پرورش، گفت: ابلاغ دستورالعمل زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی با امضای وزیر آموزش و پرورش به‌عنوان چارچوب پشتیبانی علمی، راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی و سامانه پشتیبانی علمی این زیست‌بوم و تدوین پیش‌نویس اولیه ساماندهی زمان تربیت در دوره دوم ابتدایی، از دیگر اقدامات ما در این حوزه است.

روایت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی در کتاب‌های درسی

لطیفی با اشاره به تغییرات محتوایی کتاب‌های درسی در ارتباط با جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم گفت: در این زمینه، یک درس جدید درباره پیشرفت ایران و نقش رهبر شهید در آن برای کتاب «هدیه‌های آسمان» پایه پنجم و درسی جدید درباره مدرسه شجره طیبه میناب برای کتاب «هدیه‌های آسمان» پایه ششم نگارش شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: کتاب «آمادگی دفاعی» پایه نهم به‌صورت اساسی بازتألیف شده و درس «ایران پس از انقلاب اسلامی» در کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم تکمیل شده است. نگارش درس جدیدی با عنوان «جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ هشت‌ساله در جهان جدید» برای کتاب «تاریخ معاصر ایران» نیز از دیگر اقدامات این حوزه است. علاوه بر این، اصلاحات و تکمیل‌های متعددی در دیگر کتاب‌های درسی با توجه به این دو جنگ، نقش رهبر شهید و دیگر شهدا انجام شده و پیام و طرح پشت جلد تعدادی از عناوین کتاب‌های درسی نیز تغییر کرده است.

توسعه آموزش‌های مهارتی و توجه به فناوری‌های نوین

دکتر لطیفی به اصلاحات اساسی و نگارش جدید تعدادی از کتاب‌های درسی پایه یازدهم در رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش اشاره کرد و گفت: این اقدامات در راستای تداوم به‌روزرسانی محتوای آموزش‌های فنی و مهارتی، متناسب با تحولات و نیاز‌های جدید بازار کار و اقتضائات دنیای آموزش انجام شده است.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش گفت: استمرار فعالیت کارگروه زیست‌فضای مجازی، فناوری‌های نوین و برنامه درسی، انجام مطالعات و تدوین پیش‌نویس‌های مرتبط با شایستگی‌های دیجیتال در برنامه درسی از دیگر محور‌های فعالیت‌های سازمان بوده است.

مشارکت بیش از ۱۲۰ هزار دانش‌آموز در رویداد آموزشی تعاملی بسته‎‌های تربیت و یادگیری ایرانمان دفاع می‌کنیم

لطیفی در ادامه به بخش دیگری از اقدامات سازمان اشاره کرد؛ از جمله تولید مستند «۱۱:۲۰ به وقت میناب» ناظر به محتوا‌های افزوده‌شده به کتاب‌های درسی درباره جنایت میناب و همچنین مجموعه‌ای از فعالیت‌های تکمیلی در ارتباط با بسته‎‌های تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» به اجرا درآمده است که از جمله آنها می‌توان به برگزاری رویداد آموزشی تعاملی این کتاب در شبکه شاد با مشارکت بیش از ۱۲۰ هزار دانش‌آموز اشاره کرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: تولید و پخش برنامه تلویزیونی «اشاره» در ۴۰ قسمت توسط شبکه امید، با همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و با موضوع تربیت سیاسی و محوریت محتوا‌های بسته‎‌های تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع می‌کنیم»، از دیگر اقدامات ما در این زمینه است.

وی در پایان افزود: مجموع این اقدامات، بیانگر پیگیری هم‌زمان تحول در برنامه درسی، بازنگری و به‌روزرسانی محتوای کتاب‌های درسی، توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فناوری‌های نوین در پشتیبانی از اهداف تربیتی نظام آموزش و پرورش است.