به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد سید وحید موسویان گفت: روز یکم آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۱۹ یک فقره قتل عمد با سلاح گرم در خیابان هشتم عدل شهر یاسوج رخ داد و موضوع به شعبه کشیک بازپرسی دادسرای مرکز استان اطلاع داده شد.

وی افزود: بازپرس کشیک دادسرای مرکز استان با حضور در صحنه جرم، دستور شناسایی و دستگیری متهمان، حفظ صحنه و ارسال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد.

دادستان مرکز استان ادامه داد: پس از حضور قاضی شعبه کشیک بازپرسی در محل، مشخص شد شخصی به هویت علی یاری‌خواه فرزند نقدعلی، به دلیل مشکلات خانوادگی، توسط یکی از بستگان خود با سلاح گرم در خیابان و داخل خودروی شخصی هدف قرار گرفته و در محل حادثه جان باخته است.

موسویان تصریح کرد: این درگیری هیچ ارتباطی با موضوع وکالت، مسائل صنفی یا پرونده‌های مقتول نداشته است.

وی افزود: دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج به محض اطلاع از حادثه، دستورات مقتضی را برای شناسایی متهمان، ارسال جسد به پزشکی قانونی، حفظ صحنه جرم و آغاز تحقیقات برای تکمیل پرونده صادر کرد و مکاتبات قضایی لازم با سازمان‌های مختلف برای همکاری در شناسایی و دستگیری متهمان انجام شده است.

بر اساس این گزارش، متهم متواری است و تاکنون دستگیر نشده یا خود را به مرجع قضایی معرفی نکرده است.

تحقیقات برای روشن شدن ابعاد پرونده و دستگیری متهمان ادامه دارد.