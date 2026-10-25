به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فراخوان رویداد رقابتی طراحی خدمات با عنوان «کتابخانه برای همه» با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه کتابداران و مسئولان کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور و تبدیل آنها به خدمات اجرایی، زودبازده و اثربخش در کتابخانه‌های عمومی منتشر شد.

این رویداد با رویکرد توسعه خدمات نوین کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از تجربه‌های میدانی، خلاقیت و تخصص کتابداران طراحی شده است و کتابداران و مسئولان کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور می‌توانند ایده‌های خود را در محور‌های تعیین‌شده به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

توسعه دسترسی عادلانه به خدمات کتابخانه‌ای برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه گروه‌های خاص؛ طراحی و توسعه خدمات نوآورانه و دیجیتال متناسب با نیاز‌های مخاطبان؛ ارتقای مشارکت اجتماعی، تعامل با جامعه محلی و توانمندسازی گروه‌های مختلف و بهبود شیوه‌های ارائه خدمات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی، از محور‌های موضوعی این فراخوان است.

بر اساس فرایند اجرایی پیش‌بینی‌شده، علاقه‌مندان تا ۱۰ آبان‌ماه فرصت دارند ایده‌های خود را ثبت و ارسال کنند. پس از بررسی و ارزیابی اولیه، اسامی صاحبان ایده‌های برتر همزمان با هفته کتاب اعلام خواهد شد. در ادامه، کارگاه آموزشی «تبدیل ایده به طرح» برگزار می‌شود و از طرح‌هایی که قابلیت اجرایی و اثربخشی بالایی داشته باشند، حمایت مالی و معنوی صورت خواهد گرفت.

در مرحله پایانی نیز طرح‌های اجراشده ارزیابی می‌شوند و از برگزیدگان نهایی رویداد تقدیر خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت و ارسال ایده‌های خود می‌توانند به سامانه https://survey.porsline.ir/s/U ۲۰ GRQDz مراجعه کنند.