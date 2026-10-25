رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت هشترود از کشف و توقیف ۴۶ کیسه آرد یارانه‌ای خبازی از یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اصغر سعادتی گفت:کشف ۴۶ کیسه آرد یارانه‌ای در جریان بازرسی مشترک با حضور مسئول اطلاعات سپاه ناحیه هشترود و نمایندگان اداره صمت، اتاق اصناف و اداره غله انجام شد.

وی گفت: پرونده این واحد در دست بررسی است و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

رئیس اداره صمت هشترود با تاکید بر ممنوعیت خریدوفروش و نگهداری غیرمجاز آرد یارانه‌ای از شهروندان خواست تخلفات احتمالی را به شماره‌های ۵۲۶۲۴۸۰۰ و ۵۲۶۲۸۱۲۴ واحد نظارت و بازرسی گزارش دهند.

گفتنی است با هماهنگی و حضور معاون فرمانداری، رئیس اداره صمت و رئیس اتاق اصناف از واحد مذکور بازدید به عمل آمد.

در این بازدید با حضور نماینده شبکه بهداشت وضعیت بهداشتی واحد نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.