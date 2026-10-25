معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان از پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصدی بیمارستان ۲۴۸ تخت خوابی «خون و آنکولوژی» همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سید عابدین حسینی با اشاره به اینکه ساخت این بیمارستان با همت بنیاد فرشچیان در سال ۱۳۹۶ آغاز شد گفت: برای تکمیل ساختمان این بیمارستان به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

او تصریح کرد: بخش رادیوتراپی این مرکز با برخورداری از دو دستگاه رادیوتراپی و هشت تخت شیمی‌درمانی، هم‌اکنون در حال ارائه خدمات به بیماران است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه این بیمارستان ظرفیت ارائه خدمات به بیماران استان‌های همجوار را نیز دارد، گفت: در استان همدان حدود ۹ هزار بیمار مبتلا به سرطان داریم و با تکمیل و بهره‌برداری از این بیمارستان، بخش مهمی از نیاز‌های درمانی این بیماران در داخل استان تأمین خواهد شد.

سید عابدین حسینی افزود: تأمین به‌موقع منابع مالی می‌تواند روند تکمیل این مرکز درمانی تخصصی را سرعت بخشد و زمینه بهره‌مندی بیماران از خدمات تخصصی خون و سرطان را فراهم کند.