به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مسئول برگزاری مسابقات قویترین مردان جنوب شرق کشور گفت:این مسابقات با حضورورزشکارانی ازاستان کرمان، یزد و سیستان بلوچستان برگزار شد.

حسین قلعه خانی افزود:این‌مسابقات در ۵ آیتم اسکات تعادلی، چهار گانه، حمل چمدان، لاستیک گوی و کشیدن تیلر ۹ تنی بود و در پایان به ۳ نفر برتر جوایز نفیسی اهدا شد.

نفرات برتر این مسابقه، نفر اول محمد رضا تازه رونفر، نفردوم مجتبی زارع عسکری از بردسیر کرمان ونفر سوم محد رضا سلطانی از بم است.