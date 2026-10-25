به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید حبیبی با اشاره به افزایش تقاضا نیاز خودرو‌های وارداتی به این نوع سوخت بیان کرد: پس از ارائه پیشنهاد‌های لازم به دولت و تصویب امکان تولید و عرضه داخلی بنزین سوپر، تولید این فرآورده در پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه شازند آغاز شده است.

وی با بیان اینکه مجوز اخذ بنزین سوپر اکنون برای ۱۰۰ جایگاه در نقاط مختلف کشور گرفته شده که اکنون قرارداد ۵۰ جایگاه امضا شده است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است تعداد جایگاه‌های عرضه‌کننده در طول آبان افزایش یابد، همچنین اکنون عرضه بنزین سوپر در تهران توسط ۱۵ جایگاه ثابت و ۱۰ خودروی سوخت‌رسان سیار انجام می‌شود.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه قیمت هر لیتر بنزین سوپر در جایگاه‌های عرضه‌کننده بین ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان است، اعلام کرد: جایگاه‌ها این فرآورده را مستقیم از پالایشگاه خریداری و با هزینه خود حمل می‌کنند، ازاین‌رو قیمت عرضه به‌صورت رقابتی و متناسب با هزینه‌های حمل تعیین می‌شود.

حبیبی با تأکید بر نبود محدودیت در خرید این فرآورده گفت: عرضه بنزین سوپر بدون سهمیه انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند به هر مقدار که نیاز دارند، آن را از جایگاه‌های عرضه‌کننده تهیه کنند.