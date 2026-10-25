برنامه‌های «شهر امن» با بررسی تصادفات تهران، «تهران ۲۰»، با موضوع ساماندهی معاملات قولنامه‌ای و توسعه عدالت درمانی و «به خانه برمی‌گردیم» با موضوعات پیشگیری از سرطان‌های گوارشی و نقش زنان در جامعه، از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «شهر امن»، دوشنبه (۴ آبان) با حضور معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، به بررسی تصادفات پایتخت با تمرکز بر دو عامل کلیدی استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و استفاده نکردن از کمربند ایمنی می‌پردازد.

سرهنگ «فیروز کشیر»، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در این برنامه ضمن تشریح تصادفات پایتخت در نیمه دوم سال و مهر، به بررسی نقش استفاده از تلفن همراه به‌عنوان مصداق بارز عدم توجه به جلو و عدم استفاده از کمربند ایمنی در بروز حوادث جبران‌ناپذیر می‌پردازد.

همچنین بررسی قواعد مرتبط با بستن کمربند ایمنی در صندلی عقب، حضور کودکان و نوزادان در وسایل نقلیه و الزام استفاده از کمربند ایمنی برای آنان، از دیگر موضوعات این برنامه است.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «مجتبی احمدی» و اجرای «ابوالفضل اینانلو»، روز‌های زوج ساعت ۶:۲۰ صبح پخش می‌شود.

بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نقش بیمه سلامت در توسعه عدالت درمانی، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

«اعظم قویدل»، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این برنامه به بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و کاهش اختلافات ملکی و ساماندهی معاملات قولنامه‌ای می‌پردازد.

همچنین «محمدمهدی ناصحی»، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، به بررسی نقش بیمه سلامت در توسعه عدالت درمانی و دسترسی به خدمات سلامت خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی» کاری از گروه تهران و شهروندی است که روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۲۰ پخش می‌شود.

مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز به موضوعاتی از قبیل دغدغه‌های ذهنی نوجوانان درباره هویت، پیشگیری از سرطان‌های گوارشی، نقش زنان در جامعه، آموزش خیاطی و آشپزی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، دکتر «کامران شیوندی»، روان‌شناس، درباره دغدغه‌های ذهنی نوجوانان درباره هویت و راهکار‌های روان‌شناختی برای خودشناسی و یافتن معنا در زندگی گفت‌و‌گو خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، دکتر «افسانه صدیقی»، متخصص بیماری‌های داخلی، به عوامل ایجاد سرطان‌های گوارشی، اهمیت تغذیه سالم و اصلاح سبک زندگی، شناخت علائم هشداردهنده و نقش غربالگری و تشخیص زودهنگام خواهد پرداخت.

علاوه بر این، دکتر «سیده معصومه طباطبایی»، پژوهشگر حوزه زنان، درباره نقش زنان در پیشرفت جامعه، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آنان، اهمیت خودباوری و توانمندی زنان و نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

«زهرا ایران‌نژاد»، مربی هنری، نیز در این برنامه آموزش مبانی خیاطی برای تازه‌کاران، دوخت لباس ساده، شناخت ابزار‌ها و نقش این هنر در خودکفایی را ارائه خواهد کرد.

در بخش آشپزی برنامه نیز «مریم غفاری»، مربی آشپزی، طرز تهیه حلوا سنتی و بوتیکی با مواد اصیل، روش‌های کهنه شیرین‌سازی و ایده‌های خلاقانه برای تزئین را آموزش می‌دهد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵، پخش می شود.