به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از تحویل ۶ خرگوش به همراه سه نوزاد به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان خبرداد.

مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، با قدردانی از شهروندان دوستدار طبیعت که در حفاظت از حیات‌وحش مشارکت می‌کنند، اظهار کرد: همکاری مردم در تحویل حیات‌وحش به مراجع مسئول، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از گونه‌های جانوری دارد.

وی افزود: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده یا نگهداری حیات‌وحش، از هرگونه اقدام خودسرانه برای جابه‌جایی یا رهاسازی آنها خودداری کرده و موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم با رعایت ملاحظات تخصصی انجام شود.

مشارکت مسئولانه شهروندان و اطلاع‌رسانی به اداره حفاظت محیط زیست، از اقدامات مؤثر در حمایت از حیات‌وحش و حفاظت از گونه‌های جانوری به شمار می‌رود.