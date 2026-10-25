استاندار آذربایجان شرقی، انتقال زندان تبریز به خارج از محدوده شهری را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و گفت: استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تسریع در اجرای این طرح در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در دیدار با رئیس سازمان زندان‌های کشور انتقال زندان تبریز به خارج از محدوده شهری را از اولویت‌های مدیریت آذربایجان شرقی عنوان کرد و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و ملاحظات شهرسازی، انتقال زندان تبریز در دستور کار قرار دارد و مدیریت استان از اجرای این طرح استقبال می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تامین منابع مورد نیاز این طرح افزود: در همین راستا، به معاونت عمرانی استانداری ماموریت داده شده است تا موضوع را پیگیری کند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر تعامل و همکاری مناسب میان تشکیلات قضایی و مدیریت استان اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه برای کاهش جمعیت کیفری در سیاست‌های استان مورد توجه قرار دارد و رویکرد ما این است که با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه وقوع جرم و جرم انگاری کاهش یابد.

سرمست با اشاره به اهمیت رعایت حقوق زندانیان و حفظ کرامت انسانی آنان خاطرنشان کرد: همواره بر ضرورت برخورد انسانی با زندانیان تاکید شده و این رویکرد در مجموعه تشکیلات قضایی استان نیز مورد توجه است در کنار اقدامات قانونی باید زمینه‌های ارتکاب جرم را نیز کاهش دهیم.

حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌های کشور نیز در این دیدار انتقال زندان تبریز به خارج از شهر را از مطالبات مهم مردم تبریز عنوان کرد و گفت: این طرح از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و در حال حاضر فاز نخست آن با پیشرفت ۵۰ درصدی در مقایسه با طرح های مشابه در سایر کلان شهر‌ها وضعیت بهتری دارد.

وی افزود: با بهره برداری از فاز نخست امکان انتقال زندان تبریز فراهم می‌شود و بیشترین تمرکز سازمان زندان‌ها بر تکمیل و بهره برداری از این طرح قرار دارد.

رئیس سازمان زندان‌های کشور با اشاره به الزام قانونی انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها تصریح کرد: از ابتدای مسئولیت در سازمان زندان‌ها، استفاده از ظرفیت مولدسازی را به صورت جدی دنبال کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم زندان جدید تبریز در کمتر از یک سال آینده به بهره برداری برسد.

وی همچنین از پیگیری طرح های زندان‌های مراغه و میانه خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت مولدسازی برای پیشبرد این طرح‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان زندان‌های کشور با اشاره به وضعیت جمعیت کیفری در آذربایجان شرقی اظهار کرد:این استان و شهر تبریز در مقایسه با سایر کلان شهر‌ها از کمترین جمعیت زندانی کیفری برخوردارند که نشان دهنده مدیریت مناسب در این حوزه است.

وی گفت:اقدامات استان در حمایت از خانواده‌های زندانیان آذربایجان شرقی الگویی برای سایر استان‌ها در این زمینه است.