نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از عوامل برگزاری رویداد «ایران جان، مرکزی ایران»، گفت: چنین برنامه‌هایی به تقویت خودباوری ملی، پاسداشت گوناگونی فرهنگی و استحکام پایه‌های وفاق ملی مذهبی ایران کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن پیام تشکر و قدردانی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از عوامل و دست اندرکاران رویداد ایران جان، مرکزی ایران بدین شرح است:

به نام خدا

«با سپاس و قدردانی از تلاش خالصانه و همت بلند همه دست‌اندرکاران، مجریان، عوامل تولید، هنرمندان و مشارکت‌کنندگان رویداد ملی «ایران جان؛ مرکزی ایران» در سطح ملی و استانی، برگزاری شایسته این رویداد ارزشمند را تبریک و خداقوت می‌گویم. این برنامه، جلوه‌گاه همدلی، هم‌افزایی و عزم مشترک برای معرفی چهره واقعی ایران عزیز و ظرفیت‌های متنوع قلب ایران اسلامی، استان مرکزی است؛ تلاشی ملی که با روایت صادقانه تاریخ، فرهنگ، توانمندی‌ها و سرمایه‌های انسانی دیار آفتاب، به تقویت هویت ملی اسلامی، خودباوری جمعی و استحکام پایه‌های انسجام ملی یاری می‌رساند.»

این رویداد ارزشمند، فرصتی مغتنم برای دیدن دوباره ایران، آشنایی عمیق‌تر با مردمان این سرزمین و معرفی شایسته ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، گردشگری و سرمایه‌های انسانی استان مرکزی است. بی‌تردید چنین برنامه‌هایی به تقویت خودباوری ملی، پاسداشت گوناگونی فرهنگی و استحکام پایه‌های وفاق ملی مذهبی ایران کمک می‌کند.

از وزارت کشور، استانداری مرکزی، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه مدیریت و کارکنان فهیم و ارزشمند شبکه آفتاب استان مرکزی، عوامل تولید، هنرمندان، کارشناسان، نویسندگان، فعالان رسانه‌ای و همه مردمی که در برگزاری هرچه شایسته‌تر این رویداد تلاش کردند، صمیمانه قدردانی و تشکر می‌نمایم.

اینجانب از هر اقدام و همکاری که به معرفی توانمندی‌های استان مرکزی، توجه متوازن به ظرفیت‌های همه مناطق کشور و تقویت همدلی و وفاق ملی حول ولایت فقیه کمک کند، حمایت می‌کنم و امیدوارم این مسیر ارزشمند با تداوم و گسترش خود، زمینه‌ساز آینده‌ای آبادتر، عادلانه‌تر و برخوردار از فرصت‌های برابر برای همه ایرانیان بویژه شهروندان استان مرکزی باشد.

دکتر نادرقلی ابراهیمی

نماینده مردم شریف اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی