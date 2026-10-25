مازندران در پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با ۹ ورزشکار، ۱ طلا، ۳ نقره و ۳ برنز و مجموعاً ۷ مدال کسب کرد؛ مرتضی مهرزاد تنها طلایی مازنی‌ها بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقابت‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برای مازنی‌ها پایان یافت. مازندران که با ۹ ورزشکار در این رویداد شرکت کرده بود؛ با تصاحب ۱ طلا، ۳ نقره، ۳ برنز و مجموعاً ۷ مدال به کار خود پایان داد.

مرتضی مهرزاد در والیبال نشسته مردان تنها طلایی مازنی‌ها لقب گرفت.

مریم ناظری در والیبال نشسته زنان، محمدرضا خیراله‌زاده در جودو نابینایان و کم‌بینایان و مهدی صیادی که اصالتاً عباس‌آبادی‌ست و برای استان البرز وزنه می‌زده؛ به ۳ نشان نقره دست یافتند.

محمدجواد آقاجانی در فوتبال پنج نفره، محمدطا‌ها حسن‌پور و پریماه تورانی در پاراتکواندو ۳ نشان برنز را رقم زدند.