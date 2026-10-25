مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از جمع‌آوری ۸۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان زکات در استان خبر داد و گفت: بخشی از این درآمد برای حمایت از محرومان و نیازمندان هزینه شده است.

آیین تجلیل از تولیدکنندگان عمده محصولات کشاورزی و باغداری و فعالان عرصه زکات

آیین تجلیل از تولیدکنندگان عمده محصولات کشاورزی و باغداری و فعالان عرصه زکات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، آیین تجلیل از تولیدکنندگان عمده محصولات کشاورزی و باغداری و فعالان عرصه زکات با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار شد.

آیت الله مظفری، امام جمعه قزوین، در این مراسم با تأکید بر اهمیت کار و تلاش در جامعه ایمانی گفت: مؤمن باید اهل کار، تلاش و پرداخت زکات واجب و مستحب باشد.

وی با اشاره به سیره اهل‌بیت (ع) در کمک به نیازمندان افزود: حضرت علی (ع) در مسیر خدمت به مردم و رسیدگی به محرومان تلاش می‌کردند و حضرت فاطمه زهرا (س) نیز از دارایی خود برای کمک به نیازمندان می‌گذشتند.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه پرداخت زکات موجب پاکی دل و جان انسان می‌شود، اظهار کرد: پرداخت زکات، علاوه بر تطهیر انسان از آلودگی‌ها، زمینه‌ساز دعای خیر اولیای الهی برای زکات‌دهندگان است.

آیت الله مظفری با اشاره به فداکاری اهل‌بیت (ع) در راه خدا تصریح کرد: سیره اهل‌بیت نشان می‌دهد که آنان از مال، جان و فرزندان خود در مسیر رضای الهی و خدمت به دیگران می‌گذشتند.

وی با قدردانی از تلاش کشاورزان استان گفت: با وجود جنگ‌های اخیر، شاهد رشد محصولات کشاورزی و افزایش تولید ناخالص، به‌ویژه در بخش کشاورزی، بوده‌ایم که این موضوع نشان‌دهنده تلاش و همت تولیدکنندگان است.

امام جمعه قزوین با اشاره به جایگاه کشاورزی در آبادانی کشور افزود: آبادانی زمین به دست کشاورزان انجام می‌شود و خداوند انسان را از زمین آفریده است؛ بنابراین، کار و تلاش در این عرصه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد عبادت‌ها و خدمات زکات‌دهندگان در پیشگاه خداوند متعال پذیرفته شود.

حمایت از ۳۳ هزار و ۹۲۹ خانوار زیرپوشش کمیته امداد قزوین

ناصر ظاهری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین، نیز در این مراسم با اشاره به جامعه هدف این نهاد گفت: کمیته امداد استان به ۳۳ هزار و ۹۲۹ خانوار، معادل ۹ درصد جمعیت استان، خدمات ارائه می‌کند.

وی افزود: ۲۰ هزار و ۱۳۷ زن سرپرست خانوار و ۲۲ هزار سالمند زیرپوشش کمیته امداد استان هستند و ۱۱ هزار و ۵۱۸ نفر از فرزندان یتیم و مشمول طرح محسنین نیز از حمایت‌های این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

ظاهری با اشاره به عملکرد زکات در استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، مجموع زکات جمع‌آوری‌شده در استان به ۸۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید.

وی ادامه داد: زکات واجب ۱۹ درصد، زکات مستحبی ۲۰ درصد و زکات فطریه و کفارات ۶۱ درصد از مجموع زکات جمع‌آوری‌شده استان را تشکیل می‌دهد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: از محل زکات جمع‌آوری‌شده، ۶۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در امور محرومان و پنج میلیارد تومان نیز برای ساخت و توسعه خانه‌های عالم و مساجد هزینه شده است.

وی با اشاره به ظرفیت زکات در استان افزود: ظرفیت بالقوه زکات در اقلام مشمول زکات واجب حدود ۸۵۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود، در حالی که میزان زکات جمع‌آوری‌شده در این بخش ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

زکات موجب تزکیه نفس و افزایش برکت می‌شود

حجت‌الاسلام حسن هرمز، مدیرکل امور اجرایی زکات کشور، نیز در این مراسم، برگزاری همایش‌های زکات را از توفیقات نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: زکات موجب تزکیه نفس، رشد و افزایش برکت در زندگی می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین در حوزه خیر و احسان اظهار کرد: قزوین از ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه خیر و احسان و زکات برخوردار است و باید به این ظرفیت افتخار کنیم.

هرمز با تأکید بر مسئولیت افراد در قبال توانایی‌ها و امکاناتی که در اختیار دارند، افزود: هر فردی متناسب با امکانات مالی، جایگاه اجتماعی، نفوذ کلام و مسئولیتی که بر عهده دارد، می‌تواند در ترویج فرهنگ زکات و اقامه نماز نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل امور اجرایی زکات کشور با اشاره به مبانی قرآنی این فریضه گفت: زکات جایگاه ویژه‌ای در آموزه‌های دینی دارد و تجلیل از زکات‌دهندگان می‌تواند زمینه تشویق دیگران به مشارکت در این امر الهی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه صدقه مستحبی بهتر است پنهانی و زکات واجب آشکارا پرداخت شود، افزود: معرفی و تجلیل از فعالان عرصه زکات، مردم را به مشارکت بیشتر در این فریضه تشویق می‌کند.

هرمز خطاب به کشاورزان، تولیدکنندگان، مودیان زکات و مسئولان این حوزه گفت: این مراسم برای قدردانی از تلاش‌های شما برگزار شده است؛ کسانی که با مشارکت در امور خیر، زمینه شادی و حمایت از نیازمندان، به‌ویژه کودکان یتیم را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: امسال با کمک خیران، ۹ هزار دانش‌آموز زیرپوشش کمیته امداد استان قزوین با شادی و امید بیشتری راهی مدرسه شدند.

مدیرکل امور اجرایی زکات کشور در پایان با تأکید بر جایگاه دینی زکات خاطرنشان کرد: زکات از فرایض مهم الهی است و کسانی که در مسیر ترویج و پرداخت آن گام برمی‌دارند، در مسیر عمل به دستورات خداوند حرکت می‌کنند.