صاحبان مشاغل انفرادی و مشارکتی با فروش خالص کالا و خدمات تا سقف ۷۲۰ میلیارد ریال، در صورت پذیرش مالیات مقطوع، از ارائه اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک موضوع این تسهیلات معاف می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با تشریح تسهیلات مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل اعلام کرد: صاحبان مشاغل انفرادی و مشارکتی با فروش خالص کالا و خدمات تا سقف ۷۲۰ میلیارد ریال، در صورت پذیرش مالیات مقطوع، از ارائه اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک موضوع این تسهیلات معاف می‌شوند.





جعفر پورمختار مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: براساس دستورالعمل مالیات مقطوع و اظهارنامه پیش‌فرض عملکرد سال ۱۴۰۴، فرم مربوط به مالیات مقطوع در درگاه سازمان امور مالیاتی تا ۱۵ آبان ماه به تدریج بارگذاری می‌شود و مؤدیان مشمول می‌توانند با بررسی اطلاعات و پذیرش آن، از تسهیلات پیش‌بینی شده استفاده کنند.

وی افزود: براساس این دستورالعمل، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و خدمات آنها بیش از ۷۲ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیستند و باید مطابق مقررات، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: در صورتی که فروش واقعی مؤدی بیشتر از رقم اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی باشد، مؤدی موظف است رقم واقعی فروش خود را در سامانه درج کند و تا سقف ۷۲ میلیارد تومان، مالیات بر مبنای فروش ابرازی محاسبه خواهد شد.

مالیات مقطوع در صورت پذیرش، قطعی است

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: مالیات مقطوع تعیین‌شده در صورت پذیرش مؤدی، قطعی خواهد بود، اما چنانچه مؤدی آن را نپذیرد، باید حداکثر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کند.

وی با بیان اینکه در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر، برگ قطعی مالیات بر اساس مالیات مقطوع تعیین‌شده صادر خواهد شد، گفت: اگر پس از بررسی مشخص شود فروش واقعی مؤدی بیش از سقف مقرر بوده است، مؤدی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نخواهد بود و علاوه بر مالیات متعلقه، جرائم قانونی از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه و محرومیت از معافیت‌ها و نرخ صفر، از جمله موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، اعمال می‌شود.

پورمختار افزود: چنانچه فروش واقعی کمتر از سقف مقرر باشد، اما اختلاف با اطلاعات اعلام‌شده بیش از ۱۵ درصد باشد، مابه‌التفاوت مالیات مطالبه خواهد شد، هرچند این مابه‌التفاوت مشمول جریمه ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

تراکنش‌های کارتخوان در محاسبه مالیات لحاظ می‌شود

مدیرکل دستگاه مالیاتی آذربایجان غربی گفت: بر اساس دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، وجوه واریزی از طریق دستگاه‌های کارتخوان و سایر ابزار‌های پرداخت در تعیین مالیات مقطوع لحاظ خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر مؤدی مدعی باشد بخشی از تراکنش‌های بانکی یا چک‌های انتقالی، ماهیت غیرتجاری دارد، مبالغ مربوط در صورت ارائه مستندات از محاسبه مالیات مقطوع کسر می‌شود، اما سازمان امور مالیاتی نسبت به بررسی اسناد اقدام کرده و در صورت اثبات درآمد بودن مبالغ، مالیات و جرائم مربوط مطالبه می‌شود؛ مزید بر اینکه مدارک مربوط به تراکنش‌های غیرتجاری نیز باید در سامانه «ساتا» بارگذاری شود.

اجاره محل کسب در محاسبه مالیات مؤثر است

جعفر پورمختار گفت: در صورتی که مؤدی در محل استیجاری فعالیت داشته و هزینه اجاره را با مدارک معتبر اثبات کند، هزینه اجاره در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد بود؛ همچنین در صورت مغایرت فعالیت ثبت‌شده با فعالیت واقعی یا اعلام معافیت و بخشودگی غیرواقعی، مابه‌التفاوت مالیات، محاسبه و به مؤدی ابلاغ می‌شود.

وی در مورد مالیات مقطوع پزشکان نیز گفت: برای پزشکان نیز مالیات مقطوع معادل مالیات تعیین‌شده یا مالیات مکسوره خواهد بود و مبلغ بیشتر ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

میزان بخشودگی جرائم متناسب با فروش تعیین شد

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل، میزان بخشودگی جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان متناسب با میزان فروش تعیین شده است، تصریح کرد: بر این اساس، برای فروش تا ۱۴۴ میلیارد ریال، ۱۰۰ درصد؛ تا ۲۸۸ میلیارد ریال، ۹۸ درصد؛ تا ۴۳۲ میلیارد ریال، ۹۶ درصد؛ تا ۵۷۶ میلیارد ریال، ۹۴ درصد و تا ۷۲۰ میلیارد ریال، ۹۲ درصد بخشودگی در نظر گرفته شده است.

اظهارنامه پیش‌فرض برای مشاغل با فروش بیش از ۷۲ میلیارد تومان

پورمختار در ادامه با بیان اینکه برای صاحبان مشاغل گروه‌های اول تا سوم که تکالیف سامانه مؤدیان را انجام داده‌اند، اظهارنامه پیش‌فرض بر اساس اطلاعات موجود در سامانه تهیه و بارگذاری می‌شود، اظهار داشت: در صورتی که مؤدی اظهارنامه پیش‌فرض را تأیید یا تکمیل کرده و با حداقل مالیات مشخص‌شده تسلیم کند، اظهارنامه وی به عنوان اظهارنامه کم‌ریسک پذیرفته شده و برگ قطعی مالیات صادر خواهد شد.

امکان تقسیط مالیات تا ۹ ماه

پورمختار مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در مورد نحوه و امکان تقسیط مالیات در چهار چوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیز گفت: مهلت پرداخت مالیات حداکثر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است و مالیات متعلقه متناسب با نوع و محل فعالیت، امکان تقسیط در مدت چهار تا هشت ماه و در قالب پنج تا ۹ قسط را دارد.

وی افزود: در صورت ثبت چک الکترونیک، مدت تقسیط به پنج تا ۹ ماه و تعداد اقساط به ۶ تا ۱۰ قسط افزایش می‌یابد. مؤدیانی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ را نپذیرند و اظهارنامه تسلیم کنند نیز حداکثر امکان تقسیط یک‌ماهه و در قالب ۲ قسط را خواهند داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: مؤدیانی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ یا اظهارنامه موضوع بند «ب» را تأیید و ارسال کنند، طبق مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم امکان بهره‌مندی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم را خواهند داشت.

مالیات صفر نیاز به مراجعه ندارد

مدیرکل دستگاه مالیاتی آذربایجان غربی در پایان اعلام کرد: چنانچه مالیات مقطوع مؤدی صفر محاسبه شده باشد، نیازی به مراجعه حضوری نیست و سازمان امور مالیاتی نتیجه را از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌کند و آخرین اقدام ثبت‌شده مؤدی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.