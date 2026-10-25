دبیر چهاردهمین جشنواره ملی مد و لباس فجر استان لرستان گفت:علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند تا هشتم آبان،آثار خود را به سامانه کار گروه مد و لباس کشور ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ دبیر چهاردهمین جشنواره ملی مد و لباس فجر استان لرستان گفت:چهاردهمین جشنواره ی ملی مد و لباس فجر با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، دانشگاه ملی مهارت، آموزش و پرورش، کمیته امداد و بهزیستی در استان برگزار می‌شود.

زهرا میرزایی بیان کرد:علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند تا هشتم آبان ۱۴۰۵ از طریق سامانه ی کارگروه مد و لباس کشور ثبت‌نام و مدارک اولیه ی آثار خود را در سامانه بارگذاری کنند.

وی افزود: به تصویر کشیدن هویت ایرانی، کشف استعدادها و فراهم کردن زمینه ورود افراد توانمند به بازار کار و محیط‌های حرفه‌ای، از اهداف برگزاری این جشنواره است.