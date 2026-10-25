رئیس خانه معدن ایران با اشاره به نگرانی فعالان معدنی از ناترازی انرژی در نیمه دوم سال، از پیگیری تأمین سوخت و مواد ناریه مورد نیاز معادن خبر داد و تأکید کرد: کمبود مواد ناریه می‌تواند تولید در این بخش را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا بهرامن امروز در نشست خبری بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته (ایران کانماین ۲۰۲۶) گفت: با توجه به احتمال تشدید ناترازی انرژی در نیمه دوم سال، نیاز معادن به سوخت و مواد ناریه در جلسه‌ای با حضور معدن‌کاران کشور بررسی و به دستگاه‌های مربوط اعلام شده است.

وی افزود: خانه معدن ایران با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو، تأمین سوخت مورد نیاز معادن را پیگیری می‌کند؛ این در حالی است که افزایش قابل توجه قیمت سوخت نیز به چالش‌های فعالان معدنی افزوده است.

بهرامن با اشاره به مشکلات تأمین مواد ناریه اظهار کرد: پیگیری این موضوع پیش از جنگ رمضان آغاز شده بود و بخشی از نیاز معدن‌کاران نیز تأمین شده است؛ با این حال، محدودیت در دسترسی به این مواد می‌تواند روند تولید معادن را تحت تأثیر قرار دهد.

کاهش تقاضا و افت بهره‌برداری از ظرفیت معادن

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه زنجیره معدن و صنایع معدنی همچنان فعال است، گفت: کاهش شدید تقاضا در بازار، بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی را نیز تحت تأثیر قرار داده و روند استفاده از این ظرفیت‌ها را کاهشی کرده است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال جاری افزود: مسائل و محدودیت‌های موجود می‌تواند بر عملکرد واحد‌های تولیدی اثر بگذارد؛ با این وجود، حضور سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی نشان‌دهنده تداوم برنامه‌ریزی برای آینده است.

بهرامن بخش معدن را از پیشران‌های اقتصاد کشور دانست و گفت: ظرفیت‌های معدنی ایران می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی در آینده باشد و بهره‌گیری از منابع و توانمندی‌های داخلی، امکان برنامه‌ریزی برای توسعه این بخش را فراهم می‌کند.

ایران کانماین؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های معدنی

رئیس خانه معدن ایران همچنین با اشاره به اهداف برگزاری نمایشگاه ایران کانماین ۲۰۲۶، معرفی توانمندی‌های معدنی کشور و ایجاد فرصت برای تعامل فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را از محور‌های این رویداد عنوان کرد.

به گفته وی، نشست‌های تخصصی با موضوع سرمایه‌گذاری، معرفی ظرفیت‌های معدنی ایران و بررسی مسائل و چالش‌های این بخش برگزار می‌شود تا زمینه شناخت فرصت‌های اقتصادی و توسعه همکاری‌ها فراهم شود.

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته با عنوان تجاری «ایران کانماین ۲۰۲۶» از ۶ تا ۹ آبان ۱۴۰۵ به همت خانه معدن ایران و با همکاری شرکت برنامه‌ریزی و نمایشگاهی بانیان امید در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

در این دوره، با توسعه فضای سالن‌های ۱۰ و ۱۱ و اتصال آنها به سالن‌های ۸ و ۹، فضای بیشتری برای حضور مشارکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است، نشست‌های تخصصی نیز در سالن‌های ۱۰ و ۱۱ برگزار می‌شود و خانه معدن ایران در همین بخش حضور خواهد داشت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شمار غرفه‌های نمایشگاه به حدود ۱۳۰ مورد رسیده است، همچنین پنج تا شش شرکت خارجی به‌صورت مستقیم یا از طریق نمایندگی از کشور‌های چین، هند و ژاپن در این رویداد حضور خواهند داشت.