وزارت راه و شهرسازی با توزیع مجموعه‌ای از منابع علمی و مطالعات کاربردی در حوزه معماری، طراحی شهری و حفاظت از بافت‌های ارزشمند، زمینه بهره‌گیری دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از دستاورد‌های تخصصی این حوزه را فراهم کرده است.

انتقال دانش تخصصی وزارت راه و شهرسازی در حوزه معماری به دانشگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی

انتقال دانش تخصصی وزارت راه و شهرسازی در حوزه معماری به دانشگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی، مجموعه‌ای از کتاب‌ها و مطالعات تخصصی خود را در اختیار دانشگاه‌ها، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.

این اقدام با هدف تسهیل دسترسی کارشناسان، مدیران و پژوهشگران به منابع علمی و کاربردی معماری و شهرسازی انجام شده است.

کتاب‌های اهدایی موضوعاتی همچون هویت شهری، طراحی فضاهای شهری، معماری اسلامی ـ ایرانی و بهسازی سکونتگاه‌های مسئله‌دار شهری را در بر می‌گیرد.

سید احمد حسینی‌نیا، مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش، تبادل دانش و تجربه میان مراکز علمی و نهادهای اجرایی را از اهداف این اقدام عنوان کرد.

وی گفت: این منابع با هدف تقویت ارتباط میان مطالعات دانشگاهی و فعالیت‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور در حوزه توسعه شهری ارائه شده‌اند.

حسینی‌نیا افزود: همکاری وزارت راه و شهرسازی، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها، استانداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها می‌تواند به هماهنگی بیشتر در برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری کمک کند.

به گفته وی، فرایند ارسال این منابع از خرداد آغاز شد و تا مرداد ۱۴۰۵ ادامه داشت.

ترویج هویت اسلامی ـ ایرانی در معماری، ارتقای کیفیت فضاهای شهری و بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، از محورهای مورد توجه در این برنامه است.

مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش همچنین از آمادگی این دفتر برای ارائه منابع چاپی و نتایج مطالعات کاربردی به دانشگاه‌ها و سایر نهادهای مرتبط خبر داد.

این اقدام با هدف گسترش دسترسی به دانش تخصصی و کمک به ارتقای کیفیت محیط‌های شهری و سکونتگاه‌ها دنبال می‌شود.