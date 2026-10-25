سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان: مردم استان با شماره گیری کد دستوری *۴*۱۱۰۱# از هویت ماموران سرشماری نفوس و مسکن مطمئن شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: مأموران آمار روپوش مشخص و کارت شناسایی دارای هولوگرام مرکز آمار ایران دارند و شناسه هشت‌رقمی نیز روی کارت آنها درج شده است.

سیدعلی قرشی ادامه داد: شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری کد استعلام *۴*۱۱۰۱#، هویت مأموران را بررسی کنند.

وی گفت: همچنین مرکز آمار ایران برای سرپرستان خانوار‌هایی که اطلاعات آنها در سامانه‌های مربوط ثبت نشده، ناقص است یا مغایرت دارد، پیامک ارسال می‌کند.

سیدعلی قرشی ادامه داد: این پیامک برای همه خانوار‌ها ارسال نمی‌شود و افرادی که پیامک دریافت می‌کنند، ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه دولت من و کمک گرفتن از اعضای خانواده، اطلاعات خود را تکمیل کنند.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، با تأکید بر اینکه پیامک‌های ارسالی بدون لینک هستند، گفت: این پیامک‌ها براساس رقم آخر کد ملی افراد ارسال می‌شود.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه تعداد خانوار‌های استان اصفهان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار است، افزود: در مرحله میدانی، ۷۵ هزار خانوار به‌صورت هدفمند و بر اساس روش‌های علمی آماری برای مراجعه حضوری انتخاب شده‌اند که حدود ۵ درصد از کل خانوار‌های استان را شامل می‌شوند.

وی با اشاره به اطلاعاتی که در این مرحله بررسی می‌شود، گفت: نوع انرژی مصرفی خانوار، نرخ بیکاری و سطح تحصیلات از جمله مواردی است که ممکن است در جریان مراجعه حضوری مأموران مورد بررسی قرار بگیرد.

سید علی قریشی ادامه داد: مرحله نخست این سرشماری از ۲۵ مهر به‌صورت داده‌محور آغاز شده بود و هم اکنون، مرحله پایش میدانی و مراجعه هدفمند مأموران آمارگیری آغاز شده است.

وی گفت: در اجرای سرشماری استان، ۱۱۲ مأمور آمارگیری، ۲۸ کارشناس فنی و اجرایی و ۲۸ نیروی تماس تلفنی فعالیت می‌کنند.